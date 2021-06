EZB-Ratsmitglied Knot - Europäische Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet

Amsterdam (Reuters) - Die europäische Wirtschaft und die Weltwirtschaft kommen nach Einschätzung des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot schneller als erwartet aus der Corona-Krise heraus.

Die Notenbank sei durchweg positiv, was die Aussichten für die niederländische Wirtschaft angehe, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch in einem Parlamentsausschuss. "Und das trifft auch auf die europäische Wirtschaft zu und ebenso scheint sich die Weltwirtschaft schneller zu erholen, als wir das erwartet haben", sagte Knot. Die nächste Zinssitzung der EZB findet am 10. Juni statt. Dann werden den Euro-Wächtern neue Konjunkturprognosen der hauseigenen Volkswirte vorliegen.

Knot hatte im April die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass die EZB bei einer kräftigen Erholung der Wirtschaft ab dem dritten Quartal langsam beginnen könne, ihre Notfall-Anleihenkäufe des Krisen-Programms PEPP herunterzufahren und dann auslaufen zu lassen. Andere Währungshüter hatten dagegen eher zur Vorsicht geraten.. Zuletzt erwarb die EZB im Rahmen der PEPP-Käufe Staatsanleihen, Firmenanleihen und andere Wertpapiere im monatlichen Volumen von rund 80 Milliarden Euro. Das im März 2020 aufgelegte Programm ist eines ihrer wichtigsten Werkzeuge im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.