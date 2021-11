EZB-Ratsmitglied - Sollten uns geldpolitisch nicht zu lange festlegen

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die EZB kann laut Ratsmitglied Klaas Knot bei ihren Konjunkturhilfen künftig einen Gang zurückschalten.

Der Inflationsausblick sei deutlich günstiger als noch vor der Pandemie, sagte der Niederländer am Dienstag dem Sender Bloomberg TV. Dies gelte mit Blick darauf, dass die Teuerungsrate voraussichtlich näher am Zielwert der EZB von zwei Prozent sein werde als vor der Corona-Krise. Dies sollte man auch bei der im Dezember anstehenden Neujustierung der Anleihenkäufe berücksichtigen. Die Zentralbank müsse sich zugleich geldpolitisch alle Optionen offenhalten. "Wir sollten uns nicht zu lange die Hände binden, sondern einfach die Inflationsdaten abwarten und entsprechend handeln."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wegen der Corona-Pandemie das Anleihekaufprogramm PEPP aufgelegt, mit dem sie bis zu 1,85 Billionen Euro in die Wirtschaft pumpen will. Nach Signalen vieler Währungshüter dürfte PEPP im kommenden Frühjahr auslaufen. Die Notenbank will im Dezember entscheiden, wie es danach weitergeht. Experten gehen davon aus, dass die Liquiditätsflut nach dem Ende von PEPP nicht versiegen wird und das kleinere Anleihenprogramm APP in der einen oder anderen Form fortgesetzt wird. Die monatlichen Kaufvolumina von 20 Milliarden Euro fallen derzeit deutlich geringer aus als die des PEPP, das weit größer angelegt ist.

Im Dezember werden auch die Konjunktur- und Inflationsprognosen der EZB aktualisiert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte jüngst, der kräftige Inflationsschub könne länger anhalten als ursprünglich gedacht. Im September hatten die EZB-Volkswirte in ihren Projektionen für 2022 eine Teuerungsrate von 1,7 Prozent veranschlagt, die 2023 auf 1,5 Prozent sinken soll.