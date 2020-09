EZB-Tag ohne große Überraschung

Die Volatilität ließ heute an den Märkten eindeutig nach. Obwohl hier ein wichtiges Event anstand, bewegten sich die Kurse weniger als noch an den Vortagen. Was geschah genau am Tag der EZB-Sitzung?

Verhaltener DAX am EZB-Tag In der Vorbörse konnte der DAX noch einmal an den Trend der Wochenmitte anknüpfen und die 13.300 anlaufen. Mit der XETRA-Eröffnung kam dann erst einmal etwas Schwäche in den Markt, welche sich in Richtung 13.200 ausbaute. Der Bereich hielt jedoch am Vormittag, sodass der DAX bis zur EZB-Sitzung erneut auf das Eröffnungsniveau vom Morgen zurücklief. Das Zinsergebnis um 13.45 Uhr brachte keine Überraschung mit sich. In Europa bleibt der Leitzins unverändert. Doch in der Pressekonferenz am Nachmittag gab es einige Äußerungen, welche dem Eurokurz halfen und den DAX dann nach einem weiteren Anlauf zur 13.300 wieder unter Druck brachten. Im Detail wurden die Hilfsmaßnahmen noch einmal aufgeführt, aber nicht ausgebaut. Frau Lagarde und die EZB hatten gigantische Hilfsmaßnahmen, wie das Pandemie-Anleihenkaufprogramm PEPP um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro erhöht und diese Käufe nun bis Ende Juni 2021 verlängert. Da der Konjunktureinbruch im zweiten Quartal im Verhältnis zu den EZB-Prognosen geringer als erwartet einbrach, halten sich die Notenbänker erst einmal mit weiteren Maßnahmen zurück. Dies enttäuschte viele Anleger, so dass am Ende des Handels im DAX ein kleines Minus von 28 Punkten zurückblieb. Der Schlusskurs lag nahe dem Tagestief. Die Eckdaten des Handelstages und der Intraday-Chart sehen wie folgt aus: Eröffnung 13.265,51PKT Tageshoch 13.297,71PKT Tagestief 13.161,93PKT Vortageskurs 13.237,21PKT Nachbörslich gab es keine wesentlichen Veränderungen. Die US-Märtke notieren nach dem starken Mittwoch heute leicht im Minus. Welche Werte standen besonders im Fokus der Anleger? Blick auf die Einzelwerte im DAX Nach den Kursgewinnen der jüngsten Zeit in der Covestro-Aktie gab es heute einen Minustag zu verzeichnen. Die Aktien waren der Verlierer im DAX mit rund 3 Prozent. Hintergrund war eine Abstufung der Schweizer Großbank UBS auf "Sell". Ihrer Meinung nach ist das Chemieunternehmen zu stark gestiegen. Auf der Gewinnerseite stand die Henkel-Aktie. Nach einem sehr schwachen Wochenauftakt konnte dieser wieder ein Stück aufgeholt werden. Am Markt sprach man von einer technisch bedingten Reaktion ohne spezifische Meldungen. Meldungen gab es vor allem in der zweiten Reihe mit dem Automobilzulieferer Schaeffler. Dazu hatte unser Händler am Morgen einige Hintergrundinformationen parat: Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle: Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Das Chartbild hat sich mittelfristig wenig verändert. Wir sind noch immer auf der Oberseite "gedeckelt" und halten den Aufwärtstrend weiterhin. Kurse unter 13.000 Punkten könnten die Lage verschlechtern, wie das Chartbild aufzeigt: In Anbetracht einer schwächeren Wall Street wird es spannend, in welchem Bereich der Wochenausklang notieren wird. Gerne stimmen wir Sie auf diesen letzten Handelstag der Woche auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange ein. Einen angenehmen Feierabend nach diesen schwankungsfreudigen Handelstagen wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.