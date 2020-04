EZB-Umfrage - Ansturm auf Firmenkredite in Coronakrise

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Unter dem Eindruck der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Firmenkrediten in der Euro-Zone deutlich gestiegen.

Dies sei teilweise auf akuten Liquiditätsbedarf zurückzuführen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter 144 Geldhäusern mit. Für das zweite Quartal zeichne sich ein noch kräftigerer Anstieg der Nachfrage ab.

"Die realwirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie und die Unsicherheit im Hinblick auf die künftige Entwicklung schlagen sich in Deutschland sowohl in der Kreditangebotspolitik der Banken als auch in der Kreditnachfrage nieder", teilte die Bundesbank zu dem Bericht mit. So verschärften die befragten deutschen Banken im ersten Quartal ihre Kreditangebotspolitik.

Auch in Deutschland nahm die Kreditnachfrage der Unternehmen, die für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen einen erhöhten Finanzierungsbedarf haben, deutlich zu: "Für das zweite Quartal zeichnet sich ein noch kräftigerer Nachfrageanstieg insbesondere von kleineren und mittleren Betrieben nach kurzfristigen Darlehen ab", so die Bundesbank.

Die viermal im Jahr durchgeführte Befragung zum Kreditgeschäft fand in der Zeit vom 19. März bis zum 3. April statt. An der Umfrage nahmen in Deutschland 34 Banken teil.