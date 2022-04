EZB-Umfrage - Banken erwarten weiter anziehende Nachfrage nach Firmenkrediten

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Banken im Euro-Raum rechnen für das laufende zweite Quartal mit einer weiter anziehenden Nachfrage nach Firmenkrediten.

Bereits im Zeitraum von Januar bis März hat die Nachfrage nach Unternehmenskrediten zugelegt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter 151 Banken hervorgeht. Dabei haben die Banken der Umfrage zufolge ihre internen Richtlinien für die Kreditvergabe an Unternehmen verschärft. Für das Frühjahr werden noch strengere Vergabestandards erwartet - auch wegen erhöhter Risiken infolge des Ukraine-Kriegs und in Erwartung einer künftig weniger stimulierenden Geldpolitik der EZB.

Die Umfragedaten wurden vom 07. bis 22. März erhoben. Die Ergebnisse dieses in der Fachwelt als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten Berichts sind für die Währungshüter eine Orientierungshilfe bei der Geldpolitik, die komfortable Liquiditätsbedingungen https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220310~2d19f8ba60.de.html gewährleisten soll. Die nächste Zinssitzung steht am Donnerstag an. Der EZB-Rat dürfte dabei trotz der zurzeit sehr hohen Inflation noch in Wartestellung bleiben, auch wenn die Zeichen auf Zinserhöhung im Sommer oder Herbst stehen.