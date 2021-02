EZB-Vize - Wachstum Anfang 2021 könnte schwächer als erwartet ausfallen

Frankfurt (Reuters) - Die Wirtschaft im Euro-Raum ist aus Sicht von EZB-Vizechef Luis de Guindos angesichts der Pandemie womöglich langsamer ins neue Jahr gestartet als bislang erwartet.

"Vielleicht wird in den ersten Monaten dieses Jahres das Wachstum ein wenig schwächer ausfallen als vorausgesagt", sagte de Guindos am Freitag auf einem Symposium der London School of Economics. Dies hänge mit den Maßnahmen der Regierungen zur Bekämpfung der dritten Pandemiewelle zusammen. Die Virus-Krise hat der Euro-Zone 2020 den heftigsten Konjunktureinbruch ihrer Geschichte eingebrockt. Die Wirtschaft schrumpfte um 6,8 Prozent.

Aus Sicht von de Guindos beginnt aber der Einfluss der Eindämmungsmaßnahmen auf die Konjunktur langsam geringer zu werden. "Die Wirtschaft passt sich an die Eindämmungsmaßnahmen an", sagte der Notenbanker. Sehr kritisch äußerte sich der EZB-Vize zu Forderungen, die Europäische Zentralbank (EZB) solle Staatschulden von Euro-Ländern, die sie in Folge der Anleihekäufe hält, streichen. In den EU-Verträge werde das klar untersagt, betonte er. "Die Streichung von Schulden ist illegal." Zudem sei dies wirtschaftlich und finanziell nicht sinnvoll.