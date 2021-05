EZB warnt trotz abklingender Krise vor erhöhten Gefahren für Finanzstabilität

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Trotz allmählich abklingender Corona-Krise bleiben die Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems im Euro-Raum laut EZB erhöht.

"Eine höhere Schuldenlast der Firmen in Staaten mit größeren Dienstleistungssektoren können den Druck auf Regierungen und Banken in diesen Ländern steigen lassen", warnte EZB-Vizechef Luis de Guindos in dem am Mittwoch vorgelegten halbjährigen Finanzstabilitätsbericht. Diese Gefahr bestehe weiter, auch wenn die Euro-Zone nun aus der dritten Corona-Infektionswelle herauskomme. Die Profitabilität der Banken bleibe schwach: Womöglich drohten trotz der noch guten Qualität der Vermögenswerte der Geldhäuser mit zeitlicher Verzögerung Kreditrisiken. Die Banken müssten sich daher verstärkt auf Wertberichtigungsbedarf für Darlehen einstellen. Es gehe darum, "effiziente Lösungen" für faule Kredite zu finden und die vorhandenen Kapitalpuffer vollständig zu nutzen, um die Konjunkturerholung zu stützen.

Die in der Pandemie ergriffenen Stützungsmaßnahmen haben der EZB zufolge in der Krise dazu geführt, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen auf historische Tiefstände gefallen ist. Doch wenn Hilfen nach und nach entzogen würden, seien "deutlich höhere" Pleitezahlen nicht auszuschließen - insbesondere in bestimmten Euro-Ländern. Die besonders gefährdeten Staaten nannte die EZB nicht, doch gelten insbesondere die von der Pandemie besonders hart getroffenen Staaten an der Südflanke der Währungsunion als anfällig.

Zudem verweist die EZB darauf, dass sich die Rally an vielen Finanzmärkten in den vergangenen sechs Monaten fortgesetzt hat und die Wohnimmobilienpreise weiter kletterten. Dies löse Sorge vor einer Überbewertung und dem Potenzial für "abrupte Korrekturen" von Vermögenspreisen aus. Auch der jüngste Anstieg der US-Staatsanleiherenditen habe womöglich das Zeug dazu, die Finanzkonditionen zu verändern. Diese könne insbesondere Firmen, Haushalte und auch Staaten mit hoher Schuldenlast treffen.

Die EZB hat umfangreiche Hilfsprogramme aufgelegt, um die Finanzierungsbedingungen in der Pandemie günstig und den Kreditfluss an die Wirtschaft am Laufen zu halten. Dazu gehören unter anderem ein billionenschweres Anleihekaufprogramm und sehr günstige langfristige Kreditspritzen für die Banken im Euro-Raum.