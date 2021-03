EZB warnt vor zu laxem Umgang mit Problemkrediten

Frankfurt (Reuters) - Die EZB-Bankenaufsicht warnt Geldhäuser in der Euro-Zone angesichts der noch nicht überwundenenen Virus-Krise vor einem zu laxen Umgang mit Problemkrediten.

Einige Banken hätten hier noch nicht die Erwartungen erfüllt, und einige Lücken müssten immer noch geschlossen werden, sagte Chefbankenaufseher Andrea Enria am Dienstag in einer Rede anlässlich einer Finanzkonferenz. Dies legten erste Ergebnisse der 2020 gestarteten Untersuchung zu den Kreditrisiken der Institute nahe. Grund zur Sorge sei, dass bei Banken ein großer Anteil von Krediten direkt von Stufe Eins der gesunden Darlehen in die Stufe Drei der notleidenden Kredite gefallen seien. In die zweite Stufe der Wackelkredite seien sie in der Zwischenzeit überhaupt nicht eingeordnet worden. "Das könnte nahelegen, dass die Frühwarnsysteme ineffektiv sind", sagte Enria.

Experten rechnen mit steigenden Kreditausfällen bei den Banken, je länger die Virus-Pandemie und die Beschränkungen des Wirtschaftslebens anhalten. Für Deutschland war die Bundesbank zuletzt von etwa 6000 Konkursen pro Quartal ausgegangen. In manchen südeuropäischen Ländern hatten Institute aber bereits vor der Pandemie mit einem vergleichsweise hohen Anteil an faulen Darlehen in ihren Büchern zu kämpfen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die Kontrolle der Großbanken im Euro-Raum zuständig.