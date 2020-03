EZB will Ausweitung der Renditeaufschläge notfalls entgegentreten

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Angaben ihres Chefvolkswirts Philip Lane zum handeln bereit, sollten die Kurse der Staatsanleihen von Euro-Ländern deutlich aus dem Ruder laufen.

Der Anstieg der Renditeaufschläge bei den Schuldentiteln dürfte die Geldpolitik nicht gefährden, teilte Lane am Freitag in einem Blog-Eintrag auf der Webseite der Notenbank mit. Die Währungshüter würden es bei keinem Land tolerieren, sollte es Risiken geben, dass die Geldpolitik dort in der Wirtschaft ankomme. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte Donnerstag nach der Zinssitzung gesagt, die EZB sei nicht dazu da, um Renditeaufschläge zu schließen. Ihre Anmerkung hatte für viel Aufregung gesorgt - vor allem in Italien. Die Renditeaufschläge italienischer Staatsanleihen zu vergleichbaren Bundesanleihen waren wegen der Viruskrise zuletzt deutlich hochgeschnellt.

Die EZB sei klar dazu bereit, mehr zu tun und alle ihre Instrumente wenn nötig anzupassen, sagte Lane. Der Chefvolkswirt verteidigte zudem die Entscheidung der Notenbank, anders als vom Markt erhofft Schlüsselzinsen nicht zu senken. Die Art des Schocks durch die Viruskrise und wie lange dieser wahrscheinlich anhält spielt aus seiner Sicht hierbei eine wichtige Rolle. "Der schwere Schock trifft uns zwar mit hoher Geschwindigkeit, aber unser Basisszenario ist, dass er am Ende was die Länge angeht temporär ist." Die EZB-Rat halte sich aber für künftige Zinssenkungen die Türen offen.