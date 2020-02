F5 wählt Prometric als neuen weltweiten Prüfungsverwalter

Partnerschaft soll Prüfungszugang für Zertifizierungskandidaten weltweit verbessern

F5® hat Prometric® nach einem strengen Auswahlverfahren als neuen Partner für die Bereitstellung des Programms F5 Certified™ Professionals ausgewählt. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Zertifizierungskandidaten von F5 Zugang zu den sicheren computergestützten Prüfungsstandorten von Prometric rund um den Globus, sodass F5 der Eintritt in mehr als 100 strategische Märkte ermöglicht wird, in denen das Unternehmen mit Prüfungsangeboten bislang noch nicht vertreten war.

Alex Paladino, CRO von Prometric, kommentierte die neue Partnerschaft mit den Worten: „Prometric freut sich, von F5 als neuer Partner für die Bereitstellung von Bewertungen ausgewählt worden zu sein. Als Nutzer der Produkte des Unternehmens wissen wir, dass die erstklassigen Anwendungsdienstleistungen von F5 zu Recht den Ruf genießen, Kandidaten bei der Entwicklung ihrer karrierefördernden fachlichen Kompetenzen zu unterstützen und höhere Zertifizierungen zu erlangen. Wir möchten mit unserem Verständnis für die konkreten Bedürfnisse von F5, unserer weltweiten Reichweite und unseren innovativen Technologien und Abläufen zum weiteren Erfolg des Unternehmens beitragen.“

Ebenso wie 300 führende Zertifizierungs- und Lizenzorganisationen wird auch F5 von den erstklassigen Prüfungsleistungen und der Sicherheit von Prometric profitieren. Unsere branchenführenden Betriebs- und Servicekompetenzen werden dem weltweiten Kandidatenstamm von F5 ortsunabhängig eine sichere, kontrollierte und konsistente Testumgebung an unseren mehr als 8.000 Prüfungsstandorten auf der ganzen Welt bieten. Wir werden von der Implementierung bis zur Bereitstellung eng mit F5 zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Programmanforderungen des Unternehmens vollständig erfüllt werden.

Ken Salchow, Jr., DBA, Senior Manager of Global Training and Certifications von F5, stellte in Bezug auf die neue Partnerschaft fest: „Im Zuge der Erweiterung unserer Programme ist es wichtig, unseren Kandidaten einen umfassenden Zugang zu den Prüfungen ohne Einbußen hinsichtlich Sicherheit und Glaubwürdigkeit unseres Programms durch weniger sichere Prüfungsstandorte in Kauf zu nehmen. Durch die Ernennung von Prometric zum vertrauenswürdigen Bereitstellungspartner bieten wir nicht nur mehr Zugang in großen Märkten und nehmen bislang unterversorgte Märkte auf, sondern handeln dabei auch so sicher und zuverlässig, dass die Integrität unserer Bewertungen und unseres Programms erhalten bleibt.“

Über Prometric

Prometric, ein weltweit führender Anbieter von Prüfungsentwicklungs-, Prüfungsbereitstellungs- und Kandidaten-Services, unterstützt Prüfstellen weltweit, ihre Zertifizierungsprogramme durch Lösungen für die Prüfungsentwicklung und -bereitstellung voranzubringen, die Standards im Hinblick auf Qualität und Service-Exzellenz setzen. Prometric vertritt ein umfassendes und zuverlässiges Konzept bei der Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiefähigen Umgebung über das weltweit sicherste Prüfungsnetzwerk mit 8.000 Standorten in mehr als 180 Ländern oder in Form von bequemen Online-Beurteilungsangeboten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prometric.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über F5

F5 und F5 Certified sind Marken oder Dienstleistungsmarken von F5 Networks, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. www.f5.com

