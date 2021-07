FAA kündigt Untersuchung nach Notlandung von Boeing-Frachtmaschine an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat nach der Notlandung einer Boeing -Frachtmaschine vom Typ 737 eine Untersuchung angekündigt. Das Flugzeug sei am Freitag wegen Triebwerksproblemen nahe Honolulu in Hawaii im Meer gelandet, teilte die Behörde mit. Nach vorläufigen Angaben seien beide Piloten, die als einzige Insassen an Bord waren, von der US-Küstenwache gerettet worden.

Neben der FAA will sich auch die für Unfallermittlungen zuständige US-Behörde NTSB mit dem Vorfall beschäftigen. Boeings Aktien rutschten zunächst deutlich ab, erholten sich aber rasch wieder etwas. Der Konzern ist gerade dabei, eine durch zwei Abstürze seines wichtigsten Modells 737 Max verursachte Krise zu überwinden. Die nun betroffene Maschine gehört jedoch nicht zur Max-Baureihe./hbr/DP/nas