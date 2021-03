FACEBOOK - Aktie notiert an wichtiger Hürde

Facebook Inc. - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 283,680 $ (NASDAQ)

Die Facebook-Aktie markierte am 26. August 2020 das aktuelle Allzeithoch bei 304,67 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Dabei behauptete sich der Wert über dem noch offenen Teil des Aufwärtsgap vom 31. Juli 2020. Dieser Teil liegt zwischen 234,89 USD und 244,14 USD. Die obere Begrenzung dieser Konsolidierungsbewegung wird durch den Abwärtstrend seit 02. September gebildet. Er verläuft heute bei ca. 285,72 USD.

Innerhalb dieser Bewegung zog die Facebook-Aktie in den letzten Tagen an. In den letzten beiden Tagen notierte sie im Hoch nahe am Abwärtstrend. Ein Ausbruch gelang bisher nicht.

Spannung steigt

Die Facebook-Aktie steht vor einer entscheidenden Hürde. Gelingt der Ausbruch über den Abwärtstrend, dann wäre eine mittelfristige Rally möglich. Diese könnte zu Kursgewinnen bis zunächst 304,67 USD und später ca. 350 USD führen. Sollte sich aber der Abwärtstrend als zu hohe Hürde erweisen, könnte die Aktie wieder unter Druck geraten. Ein erneuter Rückfall in Richtung 244,14 USD wäre dabei durchaus denkbar.

Aktuell lässt sich aber kaum sagen, in welche Richtung die Aktie tendiert. Vermutlich wird sie sich ähnlich wie der Nasdaq 100 verhalten und der Index steht vor einer mittelfristigen Entscheidung (siehe: NASDAQ 100 - Bullen vor harter Bewährungsprobe)

Zusätzlich lesenswert:

ENEL - Aktie nach Trendbruch mit Erholungschancen

MERCADOLIBRE - Bei dieser Aktie droht die nächste Verkaufswelle

NETFLIX - Aktie vor dem großen Finale?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Facebook-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)