FACEBOOK - Das kann den Bullen nicht gefallen

Die Facebook-Aktie legte nach dem Tief aus dem März 2020 eine steile Rally hin und kletterte von 137,10 USD auf das aktuelle Allzeithoch bei 304,67 USD. Am 02. September näherte sich der Wert diesem Hoch noch einmal stark an. Anschließend schwenkte er in einer Seitwärtsbewegung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks ein.

Im Tief fiel die Aktie dabei auf 249,95 USD zurück und drang dabei in das Aufwärtsgap vom 31. Juli ein, schloss es aber nicht ganz. Es verbleibt ein Rest zwischen 234,89 USD und 244,14 USD. In den letzten Tagen notierte der Titel mehrfach kurzzeitig unter der unteren Begrenzung des Dreiecks. Gestern bildet er eine lange schwarze Kerze aus, die komplett unterhalb der unteren Dreiecksbegrenzung bei heute ca. 274,10 USD liegt.

Bullen in Not

Mit diesem Rückfall aus dem Dreieck ergibt sich ein Verkaufssignal. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung 248,83 USD, also an den EMA 200, oder sogar bis 244,14 USD zurücksetzen. Dort kann es zu einer Erholung im Abwärtstrend kommen. Mittelfristig droht allerdings ein Rückfall in den Unterstützungsbereich zwischen 224,20 und 218,62 USD.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie zügig in das Dreieck bzw. über den EMA 50 bei aktuell 274,26 USD zurückkehren. Gelingt dies, wäre der Angriff der Bären abgewendet und die Aktie könnte zunächst bis ca. 292 USD und später an das Allzeithoch ansteigen.

