FACEBOOK - Erholungsphase schon vorbei?

Die Aktie von Facebook beendete Anfang September einen mittelfristigen und enorm steilen Aufwärtstrend am Kurszielbereich um 305,00 USD. Nach einem kleinen Doppelhoch brach der Wert binnen weniger Tage unter die Unterstützung bei 278,89 USD und anschließend auch unter die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie ein. In der Spitze führte die Verkaufswelle bereits zu Abgaben unter die Haltemarke bei 250,15 USD, ehe eine Erholung entlang der gebrochenen Aufwärtstrendlinie gestartet wurde.

Wenige Unterstützungen als Absicherung

Mit dem Erreichen der Hürde bei 270,00 USD wurde auch ein Erholungsziel abgearbeitet. Es könnte also in Kürze zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen, sofern jetzt auch die kleinere Unterstützung bei 259,26 USD und der Bereich um 255,00 USD unterschritten wird. In der Folge dürfte der Wert zunächst erneut bis 244,14 USD fallen. Wird auch das Ausverkaufstief unterschritten, wäre das nächste Verkaufssignal aktiviert und anschließend mit einem Einbruch bis 230,00 USD zu rechnen. Nach einer weiteren Erholung könnte auch diese Marke unterschritten und der Abwärtsimpuls bis 208,66 USD ausgedehnt werden.

Derzeit könnte nur eine Kombination aus einer Rückeroberung der Aufwärtstrendlinie und einem Sprung über den Widerstand bei 278,89 USD den Weg in Richtung des Allzeithochs der Aktien freiräumen. Sollte den Bullen dieses Kunststück allerdings gelingen, wäre ein Anstieg bis 290,00 und 304,67 USD hochwahrscheinlich.

