Facebook ist auf Kollisionskurs mit Shopify

Facebook priorisiert den E-Commerce.

Mehr Umsätze innerhalb des Facebook-Ökosystems zu halten, könnte negative Folgen für Shopify haben.

Die Auswirkungen von Apples Ad-Targeting-Transparenzinitiative sind noch unklar.

Die wichtigsten Punkte

Das Kerngeschäft von Facebook war schon immer die Werbung. Das Unternehmen verkauft hochgradig zielgerichtete Anzeigen neben nutzergenerierten Inhalten an sein Publikum von fast der Hälfte der Welt. Es ist ein großartiges Unternehmen und eines, das im zweiten Quartal mehr als 12 Milliarden US-Dollar an operativen Einnahmen eingebracht hat.

Jetzt denkt Facebook über Anzeigen hinaus. Apples App-Tracking-Transparenz-Initiative hat das Tracking für Facebook und seine Werbetreibenden erschwert und dem Unternehmen Anreize gegeben, über Anzeigen hinaus zu expandieren.

CEO Mark Zuckerberg verbrachte einen Großteil seiner Zeit auf der Telefonkonferenz damit, über den Vorstoß bei den Kreativschaffenden, den Handel und die nächste Computerplattform zu sprechen, die er als Metaverse bezeichnete. Von diesen drei Wachstumsbereichen ist der Handel die logischste Erweiterung für Facebooks Geschäft.

Es hat bereits Beziehungen zu mehr als 7 Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmen (SMBs), ganz zu schweigen von den größten Marken der Welt. Für viele dieser KMUs ist Facebook ein wichtiger Bestandteil ihres Geschäfts, z. B. für die Kundenakquise oder sogar als vollwertiges digitales Schaufenster.

In der Vergangenheit haben KMUs Facebook genutzt, um Kunden anzuziehen, die dann aus dem Facebook-Ökosystem heraus auf die eigene Website der Marke klicken. Bei E-Commerce-Unternehmen werden diese Seiten oft von Shopify betrieben. Da Facebook das primäre Akquisewerkzeug für viele dieser Unternehmen ist und über einen Reichtum an Daten von Nutzern und Anzeigenklicks verfügt, macht es für das Unternehmen Sinn, den gesamten Wert dieser Transaktionen zu erfassen, bis hin zu den Zahlungen selbst, anstatt nur die Werbeausgaben.

Der Handel ist nicht neu für Facebook. Der Social-Media-Gigant hatte zuvor „Shops“ auf Facebook und Instagram gestartet, aber er scheint eine Chance im E-Commerce auf eine Art und Weise zu wittern, die er vorher nicht hatte.

Die Gelegenheit steht vor der Tür

Die jährlichen E-Commerce-Umsätze stehen kurz davor, die Marke von 1 Billion US-Dollar in den USA zu überschreiten. Weltweit ist diese Zahl deutlich höher. Für ein Unternehmen von der Größe von Facebook ist der Online-Handel eines der wenigen Geschäfte, die groß genug sind, um den Umsatz merklich zu erhöhen.

Zuckerberg erklärte seine Überlegungen zum Thema Commerce ganz einfach in der Telefonkonferenz: „Unser Ansatz ist es, uns weiter vorzuarbeiten und erstklassige Dienste auf jeder Ebene des Commerce zu entwickeln - angefangen von der Entdeckung am oberen Ende bis hin zu den Zahlungen.“

Mit anderen Worten, Facebook möchte das gesamte Einkaufserlebnis auf seiner Plattform halten und vermeiden, dass die Nutzer von seiner Plattform auf eine Markenwebsite oder einen Shopify-Shop wechseln müssen. Zuckerberg merkte an, dass ein Klick auf einen Werbelink, der die Nutzer von einer Facebook-Seite wegbringt, oft bedeutet, dass sie ihre Zahlungsinformationen erneut eingeben müssen, was zu einer schlechten Nutzererfahrung führt.

Facebook hat mittlerweile 1,2 Millionen Shops auf Facebook und Instagram Shops. Zum Vergleich: Shopify beendete das letzte Jahr mit 1,75 Millionen Händlern, die seine Software nutzen. Facebook ist also nicht weit hinter der führenden E-Commerce-Plattform.

Was das für Shopify bedeutet

Shopify bietet Software an, um E-Commerce-Geschäfte zu betreiben, und nach Amazon war das Unternehmen der größte Gewinner im Online-Handel. Aber Apples Durchgreifen beim Ad-Targeting könnte für Shopify ein Problem sein, weil es sich direkt auf die kleinen Unternehmen auswirkt, von denen das Unternehmen abhängig ist.

Der Schritt ist auch ein Anreiz für Facebook, das wahrscheinlich Shopifys größte Traffic-Quelle ist, in seine eigene Commerce-Plattform zu investieren, was letztendlich Transaktionen von Shopify zu Facebook verschiebt. Wenn Facebook die Shops verbessert, könnte es einen Teil des Shopify-Geschäfts abziehen, vor allem, wenn es KMUs die niedrigsten Kosten für die Kundenakquise bietet.

Im Moment scheinen sich die Shopify-Investoren keine Sorgen machen zu müssen. Das Unternehmen legte während der Pandemie ein rasantes Wachstum hin und verzeichnete im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 57 % auf 1,12 Milliarden US-Dollar. Es ist auch solide profitabel. Der Ausblick sieht ein weiterhin starkes Wachstum vor, wenn auch in einem normaleren Tempo als im letzten Jahr.

Zuckerberg räumte ein, dass die Commerce-Initiative langfristig angelegt ist und es wahrscheinlich noch Jahre dauern wird, bis Facebook zu einem wichtigen Akteur im E-Commerce wird. Der Facebook-Chef sagte: „Dies ist eine langfristige Strategie und es wird eine Weile dauern, bis sie entsprechend groß ist - vor allem angesichts der Größe unseres Anzeigengeschäfts - aber ich bin zuversichtlich, dass es die richtige langfristige Wette und Produktrichtung ist.“

Der E-Commerce-Kuchen wächst und könnte groß genug sein, um sowohl Facebook als auch Shopify zufriedenzustellen, aber Facebooks Bemühungen, den Umsatz im Ökosystem zu halten, werden sich auf Shopify auswirken. Die Investoren des letztgenannten Unternehmens sollten ein Auge darauf haben, was mit Facebook Shops passiert, insbesondere in Bezug auf Apples Ad-Targeting-Beschränkungen. Je mehr Apple Facebook unter Druck setzt, desto mehr wird Facebook wahrscheinlich auch Shopify unter Druck setzen.

Der Artikel Facebook ist auf Kollisionskurs mit Shopify ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 02.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Facebook und Shopify. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, long Januar 2023 $1.140 Calls auf Shopify, long März 2023 $120 Calls auf Apple, short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon, short Januar 2023 $1.160 Calls auf Shopify, und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool