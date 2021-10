Facebook meldet gemischte Ergebnisse und weitet Aktienrückkauf aus

Der amerikanische Technologiekonzern Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, NYSE: FB) weitet sein Aktienrückkaufprogramm um 50 Mrd. US-Dollar aus. Vom alten Rückkaufprogramm standen zum 30. September 2021 noch rund 7,97 Mrd. US-Dollar zur Verfügung.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. September 2021) erwirtschaftete Facebook einen Umsatz in Höhe von 29,01 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 21,47 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 9,19 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,85 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street berichtet wurde. Dabei wurden die Erwartungen der Analysten in Bezug auf den Umsatz enttäuscht, beim Gewinn aber übertroffen. Nachbörslich legte die Aktie nach Bekanntgabe der Nachrichten leicht zu.

Facebook will künftig seine Plattform mehr verjüngen, auch über eine Namensänderung wird spekuliert. Aktuell gibt es zahlreiche kritische Medienberichte zu Facebook, die Konzernchef Mark Zuckerberg aber deutlich zurückweist.

Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 20,33 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 915,22 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2021).

