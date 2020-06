FACEBOOK - Neuer Rallyversuch?

Facebook Inc. - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 232,500 $ (NASDAQ)

Die Facebook-Aktie musste im Coronacrash massive Verluste hinnehmen und fiel von einem Allzeithoch bei 224,20 USD auf ein Tief bei 137,10 USD. Seit diesem Tief vom 18. März dominiert aber wieder eine Aufwärtsbewegung das Kursgeschehen.

Am 20. Mai 2020 kam es zum Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 224,20 USD. Anschließend kletterte der Wert auf ein neues Rekordhoch bei 204,90 USD. Nach diesem Hoch vom 26. Mai schwenkte die Aktie in eine Tradingrange ein. Diese spielt sich zwischen 240,90 USD und 221,13 USD ab. Am 10. Juni scheiterte der Wert an der oberen Begrenzung dieser Zone und fiel sofort auf die untere zurück. Dort hielt er sich zwei Tage auf und löste sich gestern mit einer langen weißen Kerze.

Chance für die Bullen?

Im ganz kurzfristigen Rahmen ist das Chartbild der Facebook-Aktie neutral bis leicht bullisch zu werten. Denn kurzfristig dominiert die Tradingrange zwischen 240,90 und 221,13 USD. Erst der Ausbruch daraus würde wieder Chancen auf eine neue Trendbewegung eröffnen. Tendenziell stehen aber die Chancen auf einen Ausbruch nach oben besser als auf einen nach unten. Gelingt der Ausbruch nach oben, dann wäre Platz in Richtung 300 USD. Kommt es aber zu einem Rückfall unter 221,13 USD, dann wäre die Range eine Topformation. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 198,76 USD gerechnet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)