Facebook – Stabile Seitwärtsphase

Facebook ist in den letzten Tagen wegen einer möglichen Zerschlagung in die Schlagzeilen gerückt. Doch großen Einfluss auf den Kursverlauf des Wertpapiers hatte dies bislang nicht, noch immer präsentiert sich die Aktie in einer potenziell bullischen Ausgangslage.

Aktien von Facebook gelten als eine der stärksten Werte aus dem US-Technologiesektor, das belegt der Anstieg nach dem Corona-Crash von 137,10 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 304,67 US-Dollar bis Mitte August. Seitdem allerdings hat sich die Aufwärtsdynamik sichtlich abgeschwächt und wurde in eine grobe Seitwärtsphase zwischen 244,13 und den aktuellen Rekordständen umgemünzt. Dabei präsentiert sich der Kursverlauf seit Sommer in einem symmetrischen Dreieck, welches in der Technik häufig als trendbestätigendes Muster vorkommt und bei regelkonformer Auflösung eine Trendfortsetzung sehr wahrscheinlich macht. Jetzt fehlt nur noch eine positive Auflösung dieser Formation, damit frische Signale aktiviert werden können.

Signal lässt noch auf sich warten

Damit die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Jahreshochs bei 304,67 US-Dollar spürbar zunimmt, müsste das Wertpapier von Facebook mindestens über 292,00 US-Dollar zulegen. Oberhalb der Augusthochs könnte dann der Bereich um 332,34 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, rechnerisches Ziel resultierend aus den vergangenen Kursmustern liegt bei übergeordnet 368,68 US-Dollar. So viel zum mittelfristig favorisierten Verlauf. Sollte Facebook allerdings unerwartet unter den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 246,75 US-Dollar abrutschen, müsste das bullische Ausgangsszenario kassiert werden, Abschläge auf die Januarhochs bei 224,20 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend. Darunter findet Facebook um rund 200,00 US-Dollar eine weitere starke Unterstützung vor.

Widerstände: 278,73; 283,66; 290,38; 292,00; 297,38; 304,67 US-Dollar

Unterstützungen: 271,75; 262,70; 257,34; 251,45; 246,75; 244,13 US-Dollar

Facebook in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2019 – 10.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US30303M1027

Facebook in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.12.2015 – 10.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US30303M1027

