Facebook-Tochter Instagram lässt Bilder und Videos gemeinsam anschauen

MENLO PARK (dpa-AFX) - Die zu Facebook gehörende Plattform Instagram versucht, den Nutzern in Zeiten von Ausgehbeschränkungen in der Corona-Krise ein gemeinsames Erlebnis zu bieten: Sie können Fotos und Videos in einem Videochat zusammen anzuschauen. Das "Co-Watching" funktioniert bei gespeicherten, favorisierten und empfohlenen Posts für bis zu sechs Nutzer gleichzeitig, wie Instagram am Dienstag mitteilte. In den vergangenen Wochen verzeichneten die Anbieter von Chatdiensten und Videokonferenzen einen deutlichen Schub. Bei Instagrams Live-Funktion gab es in einigen Ländern wie Italien eine Verdoppelung, sagte Firmenchef Adam Mosseri./so/DP/men