Facebook: V-Erholung hat funktioniert

Wertpapiere des Socialmedia-Konzerns Facebook haben in den Monaten Februar und März ebenfalls Federn lassen müssen und sind von 224,20 US-Dollar auf die Supportzone von aus Anfang 2019 bei grob 137,00 US-Dollar zurückgefallen. Nur wenig später stellte sich aber recht schnell wieder eine Gegenbewegung ein, die sich zudem in einer V-Erholung präsentiert. Auch konnte ein jüngst aufgestellter Abwärtstrend aus diesem Jahr überwunden werden, weitere Gewinne in dem Wertpapier werden aus technischer Sicht hierdurch ermöglicht. Noch wurde das gesamte Aufwärtspotenzial aber nicht ausgeschöpft, spätestens an den aktuellen Jahreshochs wird sich der weitere mittelfristige Weg der Aktie erst noch zeigen müssen.

Techwerte trotzen Krise

Solange Facebook über der Unterstützung von rund 200,00 US-Dollar notiert, können fortgesetzte Gewinne abgeleitet werden. Zugewinne zunächst an die 2018´er Hochs bei 218,62 US-Dollar sind möglich, darüber könnte sogar ein Test der aktuellen Jahreshochs bei 224,20 US-Dollar einsetzen. Von diesem Niveau aus aber sollten wieder größere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Vorsichtshalber sollte an dem aktuellen Punkt allerdings mit einer Stop-Buy-Order gearbeitet werden, um nicht doch ins fallende Messer zu greifen. Wenn die US-Märkte jedoch in eine Korrektur übergehen sollten, dürfte auch Facebook hiervon nicht und betroffen bleiben. Für ein folgenschweres Verkaufssignal müsste die Akte jedoch erst unter die markante Unterstützung von rund 180,00 US-Dollar abrutschen. Nur dann dürfte die V-Erholung endgültig negiert werden und weitere Abschläge in Richtung 168,34 und womöglich noch 160,00 US-Dollar folgen.

Facebook (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 210,38 // 213,48 // 215,00 // 218,76 // 222,63 // 224,20 US-Dollar Unterstützungen: 205,00 // 201,80 // 200,00 // 196,91 // 190,00 // 187,55 US-Dollar

Fazit

Für den beschriebenen Handelsansätze bietet sich beispielsweise das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9ABG an, egal ob der Einstieg oberhalb von 210,38 US-Dollar oder direkt erfolgt. Bei einer Stop-Buy-Order ergibt sich im Zertifikat ein Zielniveau von 2,47 Euro, ein Stopp sollte die Marke von 204,00 US-Dollar dann aber noch nicht überschreiten. Der Ausstiegskurs würde dann bei 0,61 Euro im Schein liegen. Als Anlagehorizont müssten aber einige Wochen eingeplant werden, weil die Dynamik nach dem Kurssprung aus der Vorwoche etwas nachlassen dürfte.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC9ABG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,20 - 1,23 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 197,5412 US-Dollar Basiswert: Facebook KO-Schwelle: 197,5412 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 207,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,47 Euro Hebel: 15,60 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

