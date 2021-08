FactSet Research zahlt vierteljährliche Dividende aus

Die amerikanische Analyse- und Softwarefirma FactSet Research Systems Inc. (ISIN: US3030751057, NYSE: FDS) wird ihren Aktionären am 16. September 2021 eine Dividende in Höhe von 82 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 31. August 2021.

Damit schüttet das Unternehmen 3,28 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 362,61 US-Dollar (Stand: 9. August 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,90 Prozent. FactSet Research Systems, mit Firmensitz in Norwalk in Connecticut, beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter und stellt seinen Nutzern (Banken, Versicherungen, Analysten) umfangreiche Finanzanalysen zur Verfügung. Im vierten Quartal (31. August) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 399,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 374,1 Mio. US-Dollar), wie am 29. Juni berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2020 betrug der Umsatz 1,49 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,44 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 9,06 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 13,57 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de