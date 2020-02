Fahrdienst Uber will ein Jahr früher erste Gewinne machen

New York (Reuters) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber will dank starker Kundennachfrage ein Jahr früher erste Gewinne präsentieren als bislang geplant.

Dieses neue Ziel gab Unternehmenschef Dara Khosrowshahi am Donnerstag in einer Telefonkonferenz nach US-Börsenschluss bekannt. An der Wall Street sorgte er damit für Jubel: Die Uber-Aktie zog im nachbörslichen Handel um fünf Prozent an.

Nach Worten Khosrowshahis soll das Unternehmen bereits im Schlussquartal dieses Jahres nach bereinigter Rechnung schwarze Zahlen schreiben. Noch im November hatte Uber dieses Ziel für Ende 2021 ausgegeben. Khosrowshahi kündigte nun Kostensenkungen sowie verstärkte Anstrengungen zur Kundenbindung an. Im abgelaufenen Vierteljahr steigerte Uber die Zahl der aktiven Nutzer auf mehr als 111 Millionen im Monat. Dies trug zu einem Umsatzsprung von 37 Prozent auf 4,07 Milliarden Dollar bei, der im Rahmen der Analystenerwartungen lag.

Im reinen Fahrdienstgeschäft, das für drei Viertel der Erlöse steht, würde Uber Profit machen. Aber vor allem hohe Investitionen in seinen Essenslieferdienst rissen den Konzern ins Minus. Der Quartalsverlust weitete sich netto auf 1,1 Milliarden Dollar aus. Fürs Gesamtjahr erwartet das Management unverändert einen bereinigten Betriebsverlust (Ebitda) von 1,25 bis 1,45 Milliarden Dollar. Weitere Geschäftsaktivitäten von Uber sind die Entwicklung selbstfahrender Autos und von Passagierdrohnen sowie Lkw-Langstreckenverbindungen.