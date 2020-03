Fair Value REIT will die Dividende anheben

Der Immobilienkonzern Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) will 0,26 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 7,75 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,35 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 24. Juni 2020 stattfinden.

Im letzten Jahr wurde eine Dividende von 0,15 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um knapp 73 Prozent angehoben. Die vorgeschlagene Dividende entspricht 91,2 Prozent des handelsrechtlichen Jahresüberschusses 2019 und liegt leicht über der Vorgabe des §13 REITG, wonach mindestens 90 Prozent des HGB-Jahresüberschusses auszuschütten sind, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Funds from Operations - FFO) lag im Jahr 2019 vor Minderheiten bei 10,3 Mio. Euro nach 13 Mio. Euro im Jahr 2018 und nach Minderheiten bei 7 Mio. Euro nach 8,1 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Die Fair Value REIT-AG erzielte 2019 ein Konzernergebnis von 15,1 Mio. Euro nach 22,8 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwartet die Gesellschaft operative Überschüsse (FFO) vor Minderheiten in einer Spanne von 9,5 Mio. Euro bis 10,3 Mio. Euro und Mieteinnahmen von 19,0 Mio. Euro bis 20,5 Mio. Euro. Die Fair Value REIT-AG erwirbt und bewirtschaftet Gewerbeimmobilien in Deutschland. Investitionsschwerpunkte sind Einzelhandelsimmobilien und Bürogebäude in Regionalstandorten. Fast 80 Prozent der Aktien sind im Besitz der Demire AG (Stand: 30. Juni 2019). Redaktion MyDividends.de