FalconX erhält 210 Millionen USD nach 30-fachem Umsatzwachstum im Jahresvergleich und wird jetzt mit 3,75 Milliarden USD bewertet

FalconX, ein Finanzdienstleistungsunternehmen für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das Institutionen den Handel, die Kreditvergabe und das Clearing für die wichtigsten Kryptowährungen anbietet, hat eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 210 Millionen USD bekannt gegeben, wodurch das Unternehmen nun mit 3,75 Milliarden USD bewertet wird. Die Runde wurde von Altimeter Capital, Sapphire Ventures und den bestehenden Investoren B Capital Group und Tiger Global Management geleitet, mit Beteiligung von Mirae Asset. Amex Ventures erhöhte im Rahmen dieser Runde ebenfalls seine bestehende Investition. Diese Investoren schließen sich den bestehenden Investoren Accel, Accomplice VC, Coinbase Ventures, CMT Digital, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners und Avon Ventures an, einem Risikokapitalfonds, der zu FMR LLC gehört, der Muttergesellschaft von Fidelity Investments.

In nur drei Jahren hat sich FalconX zu einem der am höchsten bewerteten institutionellen Kryptowährungsunternehmen der Welt entwickelt, vorangetrieben durch eine solide wirtschaftliche Basis, Rentabilität und Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen. FalconX nutzt maschinelles Lernen, um Institutionen einen zentralen Ansprechpartner mit Zugang zu globaler Liquidität in Kryptowährungen mit einer Verfügbarkeit von über 99,9 % über seine Webschnittstelle, seine APIs und seinen rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr besetzten Handelsschalter zu bieten. Das Kreditgeschäft des Unternehmens ermöglicht Institutionen den Zugang zu kurzfristigen Finanzierungen für den Handel und schließt damit die Lücke zwischen langfristigen Krediten und Derivatemärkten für Institutionen, die ihre Effizienz in der Bilanz auf flexible Weise erhöhen möchten. FalconX plant, in den kommenden Monaten mehrere neue Produktangebote offiziell bekannt zu geben, von denen jedes derzeit produktiv, schnell wachsend und profitabel ist.

„FalconX ist der vertrauenswürdige One-Stop-Shop für die weltweit führenden institutionellen Marktteilnehmer im Bereich Kryptowährungen und bietet die Technologie, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die für die Umsetzung ihrer Strategien in großem Umfang erforderlich sind“, sagte Raghu Yarlagadda, CEO und Mitbegründer von FalconX. „Als Dienstleister der weltweit führenden Investoren stehen wir an der Spitze eines Megatrends, der die Finanzdienstleistungen grundlegend verändern wird – wenn Sie nicht akzeptieren würden, dass Google oder Amazon nur fünf Tage in der Woche verfügbar sind, warum sind Finanzdienstleistungen dann nicht rund um die Uhr verfügbar, wirklich global und besser zugänglich? Mit der Blockchain wurde bewiesen, dass dies in großem Maßstab möglich ist, und FalconX ist stolz darauf, diesen Wandel anzuführen.“

Das Wachstum von FalconX wird durch die Nachfrage einer Vielzahl von institutionellen Marktteilnehmern angetrieben, darunter einige der weltweit größten Finanzinstitute, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Risikokapitalfirmen, Zahlungsanbieter und Investment-Anwendungen – für sichere, zuverlässige und maßgeschneiderte Kryptowährungsprodukte. FalconX wird die Mittel aus der Serie-C-Runde nutzen, um die Produktpalette zu erweitern, strategische Akquisitionen zu erkunden und weiterhin großartige Talente auf der ganzen Welt einzustellen, darunter leitende Führungskräfte mit Erfahrung im Bereich der Verschmelzung von traditionellen Finanzmärkten, digitalen Vermögenswerten und Technologie.

Zitate zur Runde:

„FalconX hat sich eindeutig als führendes institutionelles Kryptowährungsunternehmen positioniert – wir freuen uns, einen Marktführer in einer Branche zu unterstützen, die sich in den Anfängen eines starken, langfristigen Wachstums befindet. Die Schnelligkeit und das Innovationstempo der FalconX-Produkte sind bemerkenswert, und wir glauben, dass das Unternehmen eine wichtige Rolle in der Zukunft der Finanz- und Kryptomarktinfrastruktur spielen wird.“ - Brad Gerstner, Gründer und CEO, Altimeter Capital

„FalconX gilt als eine der besten institutionellen Plattformen für Kryptowährungen und ermöglicht jeden Monat den Handel mit Kryptowährungen in Milliardenhöhe. Wir haben immer wieder gehört, dass institutionelle Kunden FalconX für seine unübertroffene Zuverlässigkeit und eine One-Stop-Shop-Infrastrukturplattform loben, die alle ihre langfristigen Bedürfnisse im Kryptohandel erfüllt. Wir freuen uns, mit dem FalconX-Team zusammenzuarbeiten, um die De-facto-Plattform aufzubauen, die weltweit für die Ermittlung, den Austausch und den Transfer aller digitalen Vermögenswerte sorgt.“ - Rashmi Gopinath, General Partner, B Capital Group

„FalconX konnte ein starkes Geschäftswachstum erzielen und gleichzeitig ein erstklassiges Team aufbauen, das Talente aus dem Silicon Valley, den traditionellen Finanzmärkten und dem Blockchain-Ökosystem zusammenbringt. Dieses Team ist in einer einzigartigen Position, um gemeinsam mit seinen Kunden erfolgreiche Strategien und neue Produkte zu entwickeln, die ihnen bei der Skalierung helfen.“ - Rajeev Dham, Partner, Sapphire Ventures

„Da institutionelle Investoren weiterhin in den Kryptowährungsmarkt einsteigen, hat FalconX sein Geschäft und seine Produktlinien deutlich skaliert, um ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Wir freuen uns, den führenden One-Stop-Shop für den institutionellen Handel, die Kreditvergabe und das Clearing weiter ausbauen zu können.“ - Scott Shleifer, Partner, Tiger Global Management

Über FalconX

FalconX ist eine All-in-One-Finanzdienstleistungsplattform für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, die den Handel, die Kreditvergabe und das Clearing für institutionelle Kunden erleichtert. Das Unternehmen wird von Accel, Accomplice VC, Altimeter Capital, B Capital Group, American Express Ventures, CMT Digital, Coinbase Ventures, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners, Mirae Asset, Sapphire Ventures, Tiger Global Management und Avon Ventures unterstützt, einem Risikokapitalfonds, der zu FMR LLC gehört, der Muttergesellschaft von Fidelity Investments. FalconX hat Niederlassungen im Silicon Valley, in Chicago, in Bengaluru und auf Malta. Weitere Informationen finden Sie unter falconx.io.

