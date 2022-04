Fallende Kurse? Ja, bitte! Diese 2 Aktien werde ich günstig nachkaufen

Die Volatilität ist zurück an den Aktienmärkten, nachdem die Kurse annähernd zwei Jahre lang fast schon kontinuierlich gestiegen sind. Die großen Indizes haben sich von dem Ausverkauf vor wenigen Wochen zwar teilweise erholt. Aber der DAX beispielsweise steht mit 14.230 Punkten immer noch knapp 10 % niedriger als zu Beginn des Jahres (Stand: 08.04.2022, relevant für alle Kurse).

Kurzfristig betrachtet ist die hohe Volatilität sehr beunruhigend. Wer sieht schon gerne dabei zu, wie seine Aktien an Wert verlieren? Langfristig betrachtet bieten aber genau diese Bedingungen Anlegern die besten Einstiegsgelegenheiten.

Volatile Märkte bieten Aktien zu Schnäppchenpreisen

Am besten sollte man sich eine Liste mit den Unternehmen erstellen, die finanziell solide aufgestellt sind, über eine starke Wettbewerbsposition verfügen und mit hoher Wahrscheinlichkeit in zehn oder 20 Jahren sehr viel mehr Geld verdienen werden als heute. Sobald die Kurse dieser Aktien dann einbrechen, muss man einfach nur zugreifen und die Aktien langfristig behalten, um eine Menge Geld zu verdienen. Hier sind zwei Aktien, die auf meiner Liste ganz weit oben stehen.

Die Microsoft-Aktie ist einer meiner ewigen Favoriten. Kaum ein Unternehmen hat eine so solide Historie steigender Umsätze und Gewinne. Auch heute gelingt Microsoft noch das Kunststück, Umsatz und Gewinn Jahr für Jahr zu steigern. Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz um 17 % auf 168 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Nettogewinn ist sogar um 38 % auf 61 Mrd. US-Dollar in die Höhe gesprungen. Je Aktie waren das ganze 8,05 US-Dollar Gewinn.

Ein großer Vorteil für Microsoft ist, dass der Konzern sehr breit aufgestellt ist und in den meisten seiner Bereiche zu den Marktführern gehört. Zudem erwirtschaftet Microsoft einen großen Teil seiner Gewinne mit Unternehmenskunden, was für weitere Stabilität sorgt.

Beim aktuellen Aktienkurs von 297 US-Dollar zahlt man aktuell das 37-Fache des Jahresgewinns für die Aktie. Damit ist sie sicherlich kein Schnäppchen. Langfristig kann man mit dieser Aktie aus meiner Sicht aber nicht viel falsch machen. Sollte der Kurs also schwächeln, werde ich ohne zu zögern mehr davon kaufen.

Ein weiterer Kandidat ganz weit oben auf der Liste ist die Adidas-Aktie. Adidas hat ebenfalls eine starke Marktposition und wächst seit Jahrzehnten einigermaßen kontinuierlich. Im letzten Jahr hat Adidas aus den fortzuführenden Geschäften nach Steuern 1,5 Mrd. Euro oder 7,47 Euro je Aktie verdient.

In diesem Jahr soll der Gewinn schon auf 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro ansteigen. Und auch langfristig hat Adidas große Pläne. Die Strategie bis 2025 sieht vor, dass der Umsatz um durchschnittlich 8 bis 10 % pro Jahr steigen soll. Noch beeindruckender ist aber der Gewinn, der sogar im Durchschnitt um 16 bis 18 % pro Jahr zulegen soll.

Gleichzeitig plant Adidas, einen großen Teil der Gewinne an seine Aktionäre auszuschütten. Insgesamt sollen bis 2025 zwischen 8 und 9 Mrd. Euro in Form von Dividenden und Rückkäufen eigener Aktien ausgeschüttet werden. Da ist es eigentlich verwunderlich, dass die Aktie seit Jahresbeginn fast 20 % an Wert verloren hat. Beim aktuellen Aktienkurs von 207 Euro zahlt man etwa das 28-Fache des letzten Jahresgewinns. In diesem Jahr dürfte der Gewinn aber eher in der Größenordnung von 10 Euro je Aktie liegen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis schon auf 20 fallen. Damit ist die Aktie eigentlich schon jetzt attraktiv bewertet.

Der Artikel Fallende Kurse? Ja, bitte! Diese 2 Aktien werde ich günstig nachkaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Microsoft und Adidas. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Microsoft.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images