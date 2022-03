Falls es dich interessiert: Der Dividendenaristokrat Fresenius besitzt über 3 % Dividendenrendite

Fresenius ist bekanntlich ein Dividendenaristokrat. Das heißt, die Aktie gehört zu einem Kreis ausschüttender Aktien, die seit mindestens zweieinhalb Jahrzehnten die eigene Ausschüttungssumme je Aktie erhöht haben. Wobei sich die Aktie eher der Marke von drei Jahrzehnten nähert.

Was jetzt besonders bemerkenswert ist, ist die folgende Ausgangslage: Fresenius besitzt jetzt als Dividendenaristokrat eine Dividendenrendite von über 3 %. Ohne Zweifel ist das eine günstige Ausgangslage, die außerdem mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 abgerundet wird. Aber für heute konzentrieren wir uns lieber nur auf die Dividende, wo wir die Qualität unterstreichen wollen.

Fresenius : Dividendenaristokrat mit 3 % Dividendenrendite

Das Management von Fresenius hat angekündigt, in diesem Jahr 0,92 Euro je Aktie an die Investoren auszahlen zu wollen. Bei einem Aktienkurs von 29,88 Euro liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 3,08 %. Ohne Zweifel ein attraktives Niveau. Wobei es die anderen Rahmenbedingungen zu würdigen gilt und nicht nur den reinen Status als Dividendenaristokrat.

Auch in diesem Jahr hat das Management die Dividende um ca. 4,5 % im Jahresvergleich erhöht, was erneut ein qualitatives Wachstum darstellt. In den beiden Vorjahren waren es ebenfalls Erhöhungen von 0,04 Euro je Aktie. Bloß, dass hier die Werte im relativen Vergleich höher lagen. 4,5 % Dividendenwachstum ist eigentlich sogar vergleichsweise schwach für den DAX-Dividendenaristokraten.

Aber Fresenius besitzt trotz 3 % Dividendenrendite noch jede Menge Potenzial, was ein mögliches Erhöhen der Dividende angeht. Gemessen am 2021er-Gewinn je Aktie liegt das Ausschüttungsverhältnis schließlich gerade einmal bei ca. 28,2 %. Oder anders ausgedrückt: Selbst eine Verdreifachung würde nicht erfordern, dass das Management an die Substanz geht. Das sind die Werte, die zeigen, wie günstig die Aktie eigentlich für ihre Dividendenqualität ist. Trotz einiger kleinerer operativer Probleme hat es insgesamt im Jahr 2021 ein Ergebniswachstum gegeben.

Eine wirklich günstige Bewertung!

Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 und eine Dividendenrendite von 3 % zeigen, dass der Dividendenaristokrat Fresenius heute preiswert bewertet ist. Zwar gibt es einige Segmente wie Medical Care, die besonders stark unter der Pandemie leiden. In Summe ist der DAX-Gesundheitskonzern jedoch das, was der Gesamtkonzern hergibt. Und das ist weiterhin ein moderates Umsatzwachstum bei neuerdings auch Ergebniswachstum.

Gerade mit 3 % Dividendenrendite ist die Aktie für mich jetzt bemerkenswert preiswert. Wenn ich noch vor der DAX-Dividendensaison nach Qualität und einer nachhaltigen Dividende zu einem guten Preis Ausschau halten würde, so wäre diese Aktie gewiss ein Kandidat, den ich mir näher ansehen wollte.

