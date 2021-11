Farmers National Banc hebt die Dividende an

Die amerikanische Farmers National Banc Corp. (ISIN: US3096271073, NASDAQ: FMNB) schüttet ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 14 US-Cents aus. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 27,3 Prozent oder 3 US-Cents. Die Auszahlung erfolgt am 31. Dezember 2021 (Record date: 10. Dezember 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 18,41 US-Dollar (Stand: 24. November 2021) bei 3,04 Prozent.

Die Farmers National Banc Corp. mit Sitz in Canfield, Ohio, ist 1887 gegründet worden und firmiert als Holding, unter deren Dach die Farmers National Bank of Canfield, Farmers Trust Company und Farmers National Insurance vereinigt sind. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 16,01 Mio. US-Dollar nach 10,87 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 27. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 38,73 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 527,06 Mio. US-Dollar (Stand: 24. November 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de