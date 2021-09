FASHIONETTE - Aktie bleibt unter Druck

fashionette AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: A2QEFA - ISIN: DE000A2QEFA1 - Kurs: 21,700 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Ende Juni ("FASHIONETTE - Wann kommt der Ausbruch?") lautete wie folgt: "Erst ein Ausbruch aus der Dreiecksformation bringt hier höchstwahrscheinlich den nächsten Bewegungsimpuls in die jeweilige Ausbruchsrichtung. Auf der Oberseite wäre in dem Falle der Weg frei Richtung 39 bis 40 EUR, auf der Unterseite wäre das Märztief ein mögliches Ziel. Ein Tagesschluss unterhalb des viel beachteten EMA50 im Tageschart wäre eine erstes klares Warnsignal für die Käuferseite."

Wo endet der Abverkauf?

Anfang Juli wurde das in der vergangenen Analyse skizzierte Dreieck gen Süden hin aufgelöst und damit entsprechende Verkaufssignale generiert. Das Kursziel auf der Unterseite in Form des Märztiefs wurde dann aber erst in der zweiten Augusthälfte erreicht, nachdem das Unternehmen seine Prognosen zurücknehmen musste.

Gestern rutschte die Aktie nach fortgesetzten Verkäufen auf ein neues Allzeittief im Bereich 21,25 EUR. Eine Trendwende ist bislang noch nicht absehbar, für neue Longpositionen sollte unbedingt eine bestätigte Bodenbildung, beziehungsweise Umkehrformation abgewartet werden. Diese liegt aktuell noch nicht vor.

Fazit: Entspannung für die Käufer gäbe es erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 26 EUR beziehungsweise nach einer bestätigten Trendumkehr. Bis dahin dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken Richtung 20 EUR-Marke und tiefer.

Fashionette Aktie Chartanalyse Tageschart

