FASHIONETTE - Wichtige Entscheidung! Topbildung oder Trendfortsetzung?

fashionette AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: A2QEFA - ISIN: DE000A2QEFA1 - Kurs: 35,900 € (XETRA)

Fashionette ist unter Modefans bekannt für hochwertige Designerartikel. Verkauft werden über die Online-Plattform Handtaschen, Schuhe und zahlreiche Accessoires. Im Oktober 2020 wagte das Unternehmen den Sprung an die Börse. Die Performance der Aktie kann sich bislang sehen lassen.

Gestern meldete Fashionette starke Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020. Im vierten Quartal stieg das Nettobestellvolumen gegenüber dem Vorjahresquartal um 39,4 %. Der Nettoumsatz kletterte auf Gesamtjahressicht um 28,5 % auf 94 Mio. EUR. Alleine im vierten Quartal stieg die Zahl der Neukunden um 80,8 %, auf Gesamtjahressicht um 63,2 %. Es handelt sich bislang um vorläufige Zahlen. Den testierten Jahresabschluss wird Fashionette voraussichtlich im April vorlegen.

Analysten rechnen auch 2021 und 2022 mit einem starken Umsatzwachstum, zeigen sich beim Ergebnis aber zumindest in diesem Jahr zurückhalten. Ähnliche Schätzungen sind in den vergangenen Wochen bereits bei Westwing und Zooplus aufgefallen. Erlöswachstum ja, Gewinnwachstum zunächst nein, erst 2022 dürfte auch auf dieser Seite Fahrt aufgenommen werden, soe die Experten. Sollten die Analysten für 2021 allerdings zu konservativ kalkulieren und die Profitabilität unterschätzen, würde dies die Bewertungsmaßstäbe gehörig durcheinanderwirbeln. Aktuell ist der Wert mit einem KUV von 1,5 und einem KGV von 55 für 2022 sicherlich kein Schnäppchen. Derartige Multiple werden im Branchenvergleich aber inzwischen durchaus gezahlt. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser bewerten das jüngste Zahlenwerk positiv und erhöhen heute das Kursziel für die Aktie von 44 auf 50 EUR. Das Rating lautet "Buy". Analyst Christian Salis hält bei Fashionette in Kürze auch einen strategischen Zukauf für möglich, um das Geschäft zu stärken.

Die charttechnische Situation des Small Caps ist interessant. Zuletzt bestätigten die Bullen ein wichtiges Ausbruchsniveau bei 34,00 EUR als Unterstützung. Auch ist eine Aufwärtstrendvariante nicht mehr weit entfernt. Auf der Oberseite wiederum dient die Marke von 37,45 EUR als Widerstand.

Knackt die Aktie diesen Deckel auf, wäre das Hoch bei 39,75 EUR das erste Ziel. Darüber sind mittelfristig Kurse um 44,00 EUR erreichbar. Auf der Unterseite wäre ein Bruch der Unterstützung bei 34,00 EUR dagegen negativ zu werten und könnte Abgaben in Richtung 30,00 EUR nach sich ziehen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 92,20 119,80 157,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,43 0,16 0,67 Gewinnwachstum -62,79 % 318,75 % KGV 86 232 55 KUV 2,5 1,9 1,5 PEG neg. 0,2 *e = erwartet

