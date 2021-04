Fast alle Firmen aus Autobranche bieten Mitarbeitern Corona-Tests an

Berlin (Reuters) - Fast alle Unternehmen in der Automobilbranche werden ihren Mitarbeitern in Kürze regelmäßige Corona-Tests in Büros und Fabriken anbieten.

Bei 75 Prozent der Firmen seien Schnell- und Selbsttests bereits möglich, weitere 22 Prozent planten dies zeitnah umzusetzen, teilte der Branchenverband VDA am Mittwoch mit. "Damit liegt der Anteil in der Automobilindustrie sogar noch über den bereits hohen Werten der gesamten Industrie. Es zeigt sich, dass die Selbstverpflichtung der Industrie wirkt", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller und verwies auf eine Umfrage des Verbandes. "Die Zahlen zeigen: Wir brauchen keine staatlichen Auflagen", sagte Müller. "Staatliche Auflagen führen nicht zu mehr Tests, sondern nur zu mehr Bürokratie, dies zeigt sich in den Bundesländern, die eine Verpflichtung eingeführt haben." Viele Unternehmen beklagten aber Schwierigkeiten bei der Beschaffung. "Die Unternehmen wollen ihr Testangebot ausweiten, dies wird jedoch durch die eingeschränkte Verfügbarkeit erschwert." Der Personalvorstand von Volkswagen, Gunnar Kilian, sagte der Wochenzeitschrift "Die Zeit", die Coronavirus-Pandemie sei eine Gemeinschaftsaufgabe. "Die Wirtschaft ist Teil davon." VW habe bereits mehr als eine Million Schnelltests bestellt. Die Bundesregierung hat der Wirtschaft mit Auflagen gedroht, wenn nicht mindestens 90 Prozent der Unternehmen regelmäßige Testmöglichkeiten schaffen. Bis Montag - dann wollen Bund und Länder über den weiteren Kurs in der Corona-Krise beraten - soll eine Bewertung dazu vorliegen. Das kündigten ein Sprecher des Arbeitsministeriums und eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums an. Laut Erkenntnissen der Wirtschaftsverbände ziehen viele Mitarbeiter bislang aber nicht richtig mit. Nur 27 Prozent nutzen demnach die regelmäßigen Tests in ihren Betrieben. Am Donnerstag beraten mehr als 40 Branchenverbände mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dabei wird es neben Tests auch um die aktuelle Lage der Branchen, die Corona-Hilfen für Unternehmen sowie Grenzkontrollen gehen.