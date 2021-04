Fast jeder zehnte Erwerbstätige arbeitet mehr als 48 Stunden pro Woche

Berlin (Reuters) - Fast jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland hat überlange Arbeitszeiten.

9,7 Prozent der in Vollzeit erwerbstätigen Person gaben 2019 an, gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anlässlich des Tages der Arbeit am 1. Mai mitteilte. Das Ausmaß hat sich demnach in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert: 1991 betrug der Anteil der 10,3 Prozent. "In der Corona-Pandemie hat die Debatte über eine Entgrenzung von Arbeit und Privatleben an Fahrt aufgenommen", schrieben die Statistiker. "Schon vor Ausbruch der Pandemie waren überlange Arbeitszeiten bei Beschäftigten in Deutschland keine Seltenheit."

Für Selbstständige gehören lange Arbeitstage besonders häufig zum Alltag: Hier arbeitete nahezu die Hälfte (46,3 Prozent) gewöhnlich mehr als 48 Stunden in der Woche. Allerdings waren es 1991 noch deutlich mehr, nämlich 61,4 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Anteil der betroffenen Arbeitnehmer von 4,9 auf 5,4 Prozent. "Hier waren es zuletzt vor allem Führungskräfte, die sehr lange arbeiteten", hieß es dazu. Auf fast jede dritte Führungskraft (30,3 Prozent) traf dies zu.

Der Anteil der Erwerbstätigen, die regelmäßig abends zwischen 18 und 23 Uhr arbeiten, nahm in den vergangenen Jahrzehnten zu. Zuletzt arbeitete fast jede fünfte erwerbstätige Person regelmäßig abends (18,1 Prozent). Etwa jeder 20. musste auch regelmäßig nachts ran. Nahezu jeder vierte Erwerbstätige arbeitete regelmäßig an Samstagen, für jeden achten war der Sonntag regelmäßig ein Arbeitstag.