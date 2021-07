Fast überall Ferien - ADAC erwartet am Wochenende viele Staus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende mit Staus in ganz Deutschland. Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Teile der Niederlande starteten in die Ferien, teilte der Automobilclub am Montag in München mit. Insgesamt seien schon in neun Bundesländern und den meisten Nachbarländern die Schulen geschlossen. Dementsprechend sei mit einem hohen Aufkommen an Reisenden zu rechnen. Ihre Hauptziele sind nach Einschätzung des ADAC die deutschen Küstenregionen, die Alpen und der Süden. Nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf Landstraßen in Richtung der Berge und Seen sei mit langen Autoschlangen zu rechnen./phd/DP/jha