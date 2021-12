Fast wie ein zweites Gehalt: Mit diesen beiden Aktien erhält man jeden Monat Dividende!

Bist du auch ein Anhänger der Dividendenstrategie? Dann bist du womöglich in allerbester Gesellschaft. Denn immer mehr Anleger setzen auf Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende zahlen. Und das ist auch absolut verständlich, weil man so nicht nur von den Kursgewinnen profitieren, sondern sich mit den Ausschüttungen zudem noch kinderleicht einen zusätzlichen passiven Einkommensstrom schaffen kann.

Das gelingt natürlich umso besser, je öfter die Dividende von den jeweiligen Konzernen an die Investoren ausgezahlt wird. Obwohl es wohl eher die Ausnahme als die Regel darstellt, gibt es durchaus auch einige Aktiengesellschaften, die ihre Gewinnbeteiligung monatlich überweisen. Vor allem bei den sogenannten REITs (Real-Estate-Investment-Trusts) ist diese Vorgehensweise weit verbreitet. Deshalb stammen auch die heutigen beiden Aktien aus diesem Segment.

Bei dem ersten REIT, den wir uns heute anschauen wollen, handelt es sich um LTC Properties. Die amerikanische Firma besitzt derzeit 181 Immobilien, die sich über die gesamten USA verteilen. Investiert wird hauptsächlich in Einrichtungen für betreutes Wohnen und Altenpflegeheime. Und zwar meistens in einer Größenordnung zwischen 2 bis 100 Mio. US-Dollar.

Einkommensinvestoren könnten bei LTC Properties gut aufgehoben sein. Denn wie sich vermuten lässt, überweist das Unternehmen die Dividende monatlich an seine Investoren. Ganz konkret erhält man als Anleger so aktuell alle vier Wochen eine Dividendenzahlung von 0,19 US-Dollar je Aktie. Auf ein Jahr hochgerechnet fließen also insgesamt 2,28 US-Dollar je Anteilsschein in die Taschen der Aktionäre.

Man muss allerdings wissen, dass LTC Properties seine Ausschüttung nicht in regelmäßigen Abständen erhöht. Die letzte Anhebung liegt hier schon über vier Jahre zurück. Trotzdem erhält man derzeit rund 36 % mehr Dividende als noch vor zehn Jahren. Auch können die Papiere von LTC Properties aktuell mit einer recht hohen Dividendenrendite von 6,96 % aufwarten.

Die Aktie von LTC Properties befindet sich nun schon länger in einer Seitwärtsbewegung und notiert derzeit mit 32,78 US-Dollar (10.12.2021) gerade wieder auf einem Niveau, das sie auch im Dezember 2011 aufwies. Auch wenn man hier also nicht mit riesigen Kurssprüngen rechnen kann, könnte das Unternehmen mit seinem Fokus auf Immobilien für altersgerechtes Wohnen meiner Meinung nach einen gewissen Stabilitätsanker bieten. Doch den größten Pluspunkt stellen aber wohl sicherlich die monatlichen Ausschüttungen dar.

Als Nächstes beschäftigen wir uns mit der bereits 1969 gegründeten Firma Realty Income Corporation. Auch bei ihr handelt es sich natürlich um einen REIT. Allerdings hat dieser seinen Fokus eher auf Einkaufszentren gelegt. Im Bestand befinden sich Objekte in den USA, Puerto Rico und auch in Großbritannien.

Passend zum heutigen Thema gehört natürlich auch Realty Income zu den wenigen Unternehmen, die ihre Ausschüttung alle vier Wochen an ihre Anleger auszahlen. Aktuell erhält man als Investor jeden Monat eine Dividende von 0,246 US-Dollar je Anteilsschein. Erwähnenswert ist meines Erachtens, dass der REIT seine Gewinnbeteiligung in diesem Jahr schon viermal bis auf den aktuellen Wert angehoben hat. Und wenn man auf die letzten zehn Jahre zurückblickt, so lässt sich für diesen Zeitraum insgesamt eine Dividendensteigerung von knapp 69 % ablesen.

Eigentlich befindet sich die Realty-Income-Aktie seit Jahren in einem Aufwärtstrend. Dieser verläuft allerdings unter teils starken Schwankungen. In diesem Jahr zeigten die Papiere eine erfreuliche Entwicklung und notieren auf ihrem derzeitigen Kursniveau von 66,94 US-Dollar (10.12.2021) knapp 15 % höher als noch Anfang Januar. Als Dividendenrendite kann man so aktuell einen Wert von 4,41 % ermitteln.

Alleine die interessante Ausschüttungsrendite könnte ein Grund sein, sich einmal etwas intensiver mit Realty Income zu beschäftigen. Außerdem könnten natürlich auch noch die regelmäßigen Dividendenanhebungen sowie der monatliche Ausschüttungszyklus für die Realty-Income-Aktie sprechen.

