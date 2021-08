Fastly-Aktie: 3 Kennzahlen, die du jetzt kennen solltest

Die Fastly-Aktie ist zumindest kurz- und mittelfristig selbst für Foolishe Investoren eher eine Enttäuschung. Blicken wir auf das letzte halbe Jahr, so erkennen wir inzwischen ein Minus von ca. 58,8 %. Ohne Zweifel eine durchwachsene Performance. Wobei mit Blick auf das aktuelle Kursniveau von 35,46 Euro die Rekordhochs von 115 Euro sowieso in weite Ferne gerückt sind.

Macht dieser Discount die Fastly-Aktie jetzt zu einem Kauf? Eine absolut interessante Frage. Die folgenden drei Kennzahlen könnten dir womöglich eine Hilfestellung sein. Lass uns daher besser keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern direkt einen Blick auf sie riskieren.

Fastly-Aktie: 4,91 Mrd. US-Dollar Börsenwert

Eine erste relevante Kennzahl im Kontext der Fastly-Aktie ist für mich die Marktkapitalisierung. Derzeit beläuft sich der Börsenwert jedenfalls auf vergleichsweise geringe 4,91 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel ein geringes Bewertungsmaß.

Warum ist diese fundamentale Kennzahl bei der Fastly-Aktie so wichtig? In meinen Augen aus einem einfachen Grund. Alleine hier erkennen wir, dass es sich grundsätzlich um ein eher kleines Unternehmen handeln könnte. Als solches ist ein gewisses Potenzial zumindest vorhanden. Zumal der Markt der Content Delivery Networks langfristig orientiert weiterhin wachsen dürfte.

Wachstum ist jedoch ein wichtiges Schlüsselwort. Nur wenn es das US-Techunternehmen schafft, hier weiterhin zu überzeugen, dürfte längerfristig orientiert ein höheres Bewertungsmaß gerechtfertigt sein. Ist das möglich? Darum soll es bei den anderen beiden Kennzahlen noch gehen.

Ein Umsatz von unter 100 Mio. US-Dollar im Quartal

Zuletzt kam die Fastly-Aktie jedenfalls auf einen Quartalsumsatz von 85 Mio. US-Dollar. Das bedeutet, dass die Erlöse innerhalb eines Vierteljahres weiterhin unter 100 Mio. US-Dollar liegen. Eine eher enttäuschende Entwicklung, zumal die Umsätze lediglich um 14 % im Jahresvergleich klettern konnten.

Ohne Zweifel kann und darf das nicht längerfristig der Anspruch der Wachstumsgeschichte sein. Zumal Content Delivery Networks eigentlich ein starkes, wachsendes Geschäftsmodell sein könnten. Bleibt das Wachstum auf diesem Niveau, dürfte es kaum absehbar für eine Neubewertung reichen.

Immerhin: Gemessen an der Marktkapitalisierung und dem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz kommt die Fastly-Aktie jetzt auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 14,4. Das könnte wiederum deutlich preiswerter sein. Aber trotzdem benötigt selbst diese Kennzahl weiteres Wachstum, um die Börsenbewertung zu rechtfertigen.

Fastly-Aktie: 126 % oder 93 %

Das Management der Fastly-Aktie weist im aktuellen Quartalsupdate außerdem auf eine Net Retention Rate von 126 % hin. Wobei es sich hierbei um diese Quote gemessen in US-Dollar handelt. Außerdem weist das Management eine solche Quote von 93 % für das dritte Quartal absolut gesehen aus. Das wiederum könnte ein Problem sein.

Die Net Retention Rate gibt schließlich an, wie stark das Wachstum mit Blick auf die Umsätze bei den Bestandskunden ist. Ein Wert über 100 % bedeutet hier mehr durchschnittliche Umsätze je Kunde. Unter 100 % hingegen ist diese Kennzahl auf Schrumpfkurs.

Im Endeffekt ist die Differenz dieser zwei Werte bei der Fastly-Aktie unerheblich. Beide Werte sollten sich idealerweise bald wieder bei über 100 % einpendeln. Ansonsten könnte diese Wachstumsgeschichte ein Problem haben.

Der Artikel Fastly-Aktie: 3 Kennzahlen, die du jetzt kennen solltest ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fastly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fastly.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images