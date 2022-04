Fastly-Aktie: Übernahme durch Alphabet?!

Bei der Fastly-Aktie läuft es seit einiger Zeit nicht mehr so richtig. Nachdem die Aktie bis zum Oktober 2020 teilweise deutlich über 100 Euro notierte, folgte die Rückkehr zum Boden. Mit einem Aktienkurs von derzeit knapp über 16 Euro sind die alten Bestwerte weit entfernt.

Ob die Fastly-Aktie ein Kauf ist, das hängt wiederum mit der Möglichkeit eines operativen Turnarounds zusammen. Seit einigen Quartalen ist die Aktie jedenfalls nicht mehr in Top-Form. Auf Quartalsbasis hat das US-Unternehmen es noch nicht geschafft, die Marke von 100 Mio. US-Dollar hinter sich zu lassen. Hinzu kamen Probleme im Top-Management mit so einigen Wechseln.

Das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit für Investoren. Vielleicht ist diese Aktie zu einem Übernahmeziel geworden. Das ist zumindest ein Gerücht, das zum Ende der letzten Woche erstmals aufkam.

Fastly-Aktie: Hat Alphabet Interesse?

Vielleicht das Wichtigste vorab: Es ist wirklich noch ein sehr rohes Gerücht, das die Fastly-Aktie umkreist. Unter anderem hat das US-Portal Benzinga über die Möglichkeit berichtet. Wobei sich dieses Börsenmedium auf Deal.com beruft. Ob hier etwas dran ist oder es nur lose Spekulationen sind, das ist wirklich eine sehr relevante Frage und es zeigt, dass Foolishe Investoren das mit sehr viel Skepsis betrachten sollten.

Jedenfalls könnte Alphabet Interesse an Fastly haben. Die Spekulation besagt, dass der Tech-Riese das günstige Niveau nutzen könnte, um sich selbst im Bereich der Content Delivery Networks zu verstärken. Einem Geschäftsbereich, der für den Daten- und Tech-Konzern natürlich eine gewisse Relevanz besitzt. Zumal Alphabet das Know-how haben dürfte, um das US-Unternehmen personell, finanziell und strategisch womöglich in eine bessere Richtung zu lenken.

Die Fastly-Aktie hat eher verhalten reagiert. Ein Kursplus von gerade einmal 3 % ist nicht der große Wurf. Aber für die Gerüchteküche ist diese Spekulation trotzdem zumindest interessant.

Es wäre … ein günstiger Kauf

Alphabet könnte Fastly zu einem günstigen Kurs erhalten. Selbst wenn wir einen Aufschlag von 100 % annähmen, so müsste der Tech-Gigant nicht einmal 4,5 Mrd. US-Dollar in die Hand nehmen. Auch das zeigt, dass es fundamental durchaus Gründe geben kann, weshalb die Aktie ein Übernahmeziel ist.

Allerdings ist die Frage, ob die Lösungen im Bereich der Content Delivery Networks noch so stark sind, dass sie weiteres Wachstum nach sich ziehen. Das sollte auch für Foolishe Investoren eine Investitionsthese sein. Ist dem so, wäre es eigentlich schade, wenn die Fastly-Aktie durch einen Kauf vonseiten Alphabets vom Markt genommen würde. Schließlich ist die Aktie wirklich im Moment eher preiswert.

Der Artikel Fastly-Aktie: Übernahme durch Alphabet?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fastly. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien) und Fastly und empfiehlt (C-Aktien).

