Fastly als führendes Unternehmen im Bereich der Edge-Entwicklungsplattformen ausgezeichnet

Einziger Anbieter mit differenziertem Sicherheitsranking

Differenzierte Bewertung in dem Kriterium Sicherheit / Fastly als einer von nur zwei Anbietern als Leader in neuem Analysebericht von aufstrebenden Edge-Entwicklungsplattformen eingestuft

Fastly, Inc. (NYSE:FSLY), ein globaler Anbieter von Edge-Cloud-Plattformen, gab heute bekannt, dass der Bericht „The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2021”, das Unternehmen als Leader ausgezeichnet hat. Compute@Edge von Fastly wurde in sechs Kriterien differenziert bewertet, darunter Vision, Roadmap, Developer-Erfahrung, Plattform-Ausführungsmodell und Day-two-plus-Erfahrung. Fastly war auch der einzige Anbieter, der eine differenzierte Bewertung im Kriterium Sicherheit erhielt. Fastly ist der Ansicht, dass dies die Stärke des aktuellen Serverless-Compute-Angebots des Unternehmens bestätigt.

Laut der Forrester New Wave-Analyse bietet Compute@Edge „sicheres Edge-Computing mit unerheblichen Kaltstarts" und „startet innerhalb der Zeit, die für die Ausführung eines Transport Layer Security Handshakes nötig ist. Das Ergebnis: kein Vorwärmen mehr für maximale Serverless-Leistung. Fastlys kundenspezifische Laufzeitumgebung isoliert Anfragen auf Einzelfallbasis und unterstützt Rust- und Javascript-Software-Entwicklungs-Kits."

„Als wir Compute@Edge entwickelten, war es unser Ziel, Developern die Möglichkeit zu geben, global verteilte Anwendungen schneller und sicherer am Rande des Netzwerkes zu entwickeln. Jahrelange Investitionen in maßgeschneiderte Technologien haben es uns ermöglicht, dies zu erreichen. Daher ist es für uns eine Ehre, dass wir im New Wave Report für Edge-Entwicklungsplattformen als Leader anerkannt werden", sagt Tyler McMullen, CTO bei Fastly. „Ich bin besonders davon begeistert, dass wir auch weiterhin unser umfassendes Konzept für die Sicherheit und die Developer-Experience umsetzen und unseren Kunden so eine sichere, leistungsfähigere Serverless-Compute-Umgebung für die Entwicklung der nächsten Generation von modernen Anwendungen bieten."

Compute@Edge von Fastly erhielt differenzierte Bewertungen in den folgenden Kriterien, die alle von Anfang an zu den Schwerpunkten von Compute@Edge gehörten:



Sicherheit: Compute@Edge nutzt die einzigartige Isolationstechnologie von Fastly, die für jede Anfrage, die durch die Plattform strömt, innerhalb von Mikrosekunden eine Sandbox erstellt und zerstört. Dadurch wird eine ganze Klasse von Sicherheitslücken und Side-Channel-Angriffen effektiv eliminiert und gleichzeitig die Angriffsfläche ganzheitlich minimiert.



Developer Experience: Wir ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen und benutzerdefinierte Logik in den Sprachen umzusetzen, mit denen sie vertraut sind. Compute@Edge-Workloads werden direkt auf der global verteilten Edge-Cloud-Plattform von Fastly abgewickelt. Funktionen wie Echtzeit-Protokollierung und -Statistiken, erweiterte CLI-Funktionalität, Terraform-API-Unterstützung und vieles mehr machen Compute@Edge zur entwicklerzentriertesten Serverless-Option auf dem Markt. Der Developer Hub von Fastly hilft Entwicklern außerdem dabei, die Anwendungslogik mit einsatzbereiten Code-Beispielen, strukturierten Tutorials und API-Dokumentation auf die Edge-Plattform zu übertragen.



Klare Vision und Roadmap: Genauso wie virtuelle Maschinen und Container frühere Technologieentwicklungen ermöglicht haben, baut der WebAssembly-basierte Ansatz von Fastly auf offenen Standards auf, um Entwicklern eine vertrauenswürdige Plattform zu bieten, auf der sie ihre wichtigsten Applikationen realisieren können. Fastly ist bestrebt, die Dynamik hinter seiner Serverless-Compute-Umgebung zu steigern, indem es weiterhin zu diesen offenen Standards beiträgt und damit neue Maßstäbe dafür setzt, wie schnell und sicher Edge-Serverless sein sollte.



Durch die Entwicklung anspruchsvoller Applikationen und kundenspezifischer Logik auf der Edge können Unternehmen ihre Infrastruktur-Kosten reduzieren, sofort skalieren und die latenzempfindlichsten Anwendungsfälle optimieren. Fastly verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum von Compute@Edge in einer Vielzahl von Regionen und Branchen, da immer mehr Kunden die leistungsstarke Serverless-Compute-Umgebung nutzen. Beliebte Anwendungsfälle sind A/B-Tests, verbesserte API-Leistung, Authentifizierung und vieles mehr.

Weitere Informationen über Compute@Edge finden Sie unter: https://www.fastly.com/products/edge-compute/serverless.

Der aktuelle Forrester New Wave Report "Edge Development Platforms, Q4 2021" bewertete insgesamt neun Anbieter anhand von 10 Kriterien. Um eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts zu erhalten, gehen Sie auf: https://learn.fastly.com/forrester-new-wave-edge.html.

Über Fastly

Die Edge-Cloud-Plattform von Fastly ermöglicht es Unternehmen, schnell, sicher und zuverlässig attraktive digitale Erlebnisse zu schaffen. Die Anwendungen kommen durch die Edge- Technologie so nah wie möglich zum Nutzer. Die Plattform von Fastly wurde entwickelt, um programmierbar zu sein und die agile Software-Entwicklung mit beispielloser Sichtbarkeit und minimaler Latenz zu unterstützen. Entwickler können so innovative Lösungen leistungsfähig und sicher umsetzen. Zu den Fastly-Kunden zählen Unternehmen wie Pinterest, The New York Times, GitHub oder auch Zeit online.

