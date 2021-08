FAURECIA - Die zweite Chance

Faurecia S.A. - WKN: 867025 - ISIN: FR0000121147 - Kurs: 41,830 € (L&S)

Durch die geplante Übernahme der Mehrheit am deutschen Automobilzulieferer Hella beherrschte der französische Automobilzulieferer Faurecia vor einigen Tagen auch die Schlagzeilen in Deutschland. Und anders als bei vielen ähnlichen Transaktionen verlor die Aktie des Übernehmers, hier Faurecia, nicht an Wert, sondern sprang deutlich nach oben. Der Markt bewertet den strategischen Schritt also positiv.

Die Fundamentals des französischen Titels sehen durchaus interessant aus. Nach einem schwierigen Jahr 2020 dürfte Faurecia im laufenden Jahr wieder einen Gewinn von 3,57 EUR je Aktie ausweisen. 2022 könnte der Gewinn deutlich auf 5,79 EUR je Aktie nach oben springen. Die KGVs betragen 12 und 7. Positiv gestimmt sind auch die Analysten der Citigroup und stufen den Titel heute von "Neutral" auf "Buy". Das Kursziel für die Aktie wird von 41 deutlich auf 56 EUR angehoben.

Aus charttechnischer Sicht ist der Abwärtstrend der vergangenen Monate weiter intakt. Ein vielversprechender Ausbruchsversuch im laufenden Monat scheiterte schlussendlich doch noch. Nach dem Rücksetzer in Richtung des "Hella-Gaps" könnten die Käufer nun eine zweite Chance sehen. Solange das Wochentief bei 39,87 EUR verteidigt wird, bestehen Chancen für einen zweiten Ausbruchsversuch über die Trendlinie hinaus in Richtung des Zwischenhochs bei 44,16 EUR. Darüber wären die Junihochs um 47,43 EUR wieder erreichbar.

Fazit: Anleger, die den ersten Run bei der Aktie von Faurecia verpasst haben, bekommen nun eine zweite Chance mit einer ansprechenden Absicherungsmöglichkeit unter dem Wochentief.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 14,65 16,63 18,74 Ergebnis je Aktie in EUR -2,74 3,57 5,79 KGV - 12 7 Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,10 1,50 Dividendenrendite 2,40 % 2,64 % 3,60 % *e = erwartet

