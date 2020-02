"FAZ" - Erste Fußball-Bundesliga erstmals mit vier Mrd. Euro Umsatz

Berlin (Reuters) - Die erste Fußball-Bundesliga hat einem Zeitungsbericht zufolge die Marke von vier Milliarden Euro Umsatz geknackt.

Mit 4,02 Milliarden lagen die 18 Clubs der ersten Liga in der Saison 2018/19 5,4 Prozent über dem Wert des Vorjahrs, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf den Wirtschaftsbericht der Deutschen Fußball Liga meldet. Demnach war es das 15. Mal in Folge, dass die Bundesliga ein Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord abschließt. Die zweite Liga habe in der vergangenen Saison einen Umsatz von 782 Millionen Euro erzielt – 28,5 Prozent mehr als im Vorjahr.