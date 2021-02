FDP begrüßt Einschätzung des Ethikrates in der Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP fühlt sich durch die Einschätzung des Ethikrates zu den Corona-Maßnahmen im Pochen auf Grundrechte bestätigt. "Wir begrüßen, dass der Ethikrat Freiheitseinschränkungen für Geimpfte an ihre Infektiosität knüpft. Anders gesagt: Wenn von Geimpften keine Gefahr mehr ausgeht, dann gibt es auch keinen Grund mehr, ihre Freiheit einzuschränken", teilte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann am Donnerstag mit. Das Plädoyer für allgemeine "Verkehrsregeln" in der Pandemie, wie Abstand und Masken, die aus Gründen der Praktikabilität für alle gelten sollten, teile seine Partei.

"Wir begrüßen auch die Ermahnung der Politik, die Eingriffe besser zu begründen. Denn der Ethikrat verlangt eine Herleitung der Maßnahmen primär aus dem Ziel, die Überforderung des öffentlichen Gesundheitssystems durch eine Vielzahl von Hospitalisierungen zu vermeiden", so Buschmann. Dies sei ein klarer Fingerzeig in Richtung eines besseren Schutzes der vulnerablen Gruppe, die für schwere Krankheitsverläufe besonders anfällig sind. Besonders begrüße die FDP die klare Absage an die sogenannte "ZeroCovid"-Strategie. Wenn man den Freiheitsgebrauch an ein unmöglich zu erreichendes Ziel knüpfe, wäre das eine Kampfansage an die freie Gesellschaft./cn/DP/jha