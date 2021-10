FDP beschließt Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für Ampel

Berlin (Reuters) - Der FDP-Bundesvorstand und die Mitglieder der Bundestagsfraktion haben Insidern zufolge der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen geschlossen zugestimmt.

Dies verlautete am Montag aus Parteikreisen am Rande einer Sitzung der Gremien in Berlin. Damit ist der Weg frei für die formalen Gespräche zur Bildung einer Ampel-Koalition. Die Gremien von Grünen und SPD haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst. Möglicher Startpunkt der Verhandlungen wäre Donnerstag, hieß es in Verhandlungskreisen der Parteien. Dies sei aber noch nicht endgültig geklärt. Die Sondierungsteams der drei Parteien hatten sich am Freitag auf ein gemeinsames Papier verständigt, das Grundlage für Koalitionsverhandlungen sein soll. Ziel ist, dass die neue Bundesregierung vor Weihnachten vereidigt wird.