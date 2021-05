FDP-Chef Lindner hält sich alle Koalitionsoptionen offen

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner hält seiner Partei mit Blick auf die Bundestagswahl alle Möglichkeiten für eine Regierungsbeteiligung offen.

"Wir schließen nichts aus an Koalitionsoptionen", sagte Lindner in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Da sind viele Konstellationen denkbar." Lindner gab sich für die Liberalen optimistisch mit Blick auf die Regierungsbildung: "Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rolle spielen."

Auf einem digitalen Parteitag will die FDP am Wochenende ihr Wahlprogramm verabschieden. Umfragen zufolge kommt sie derzeit auf zehn bis zwölf Prozent. Favorisierte Konstellation der FDP wäre laut Lindner eine Koalition mit der Union, auch wenn dies nach derzeitigen Umfragen unmöglich erscheint. "Unser Ziel ist, dass Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz eine Mandatsmehrheit verfehlen." Derzeit liegen die Grünen in Umfragen knapp vor der Union. Beide Lager liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von rund 25 Prozent und könnten demnach gemeinsam regieren.

Sollten sie die Mehrheit verpassen, wäre eine sogenannte Jamaika-Koalition mit der FDP möglich, die Lindner bei den Sondierungen vor vier Jahren letztlich hat platzen lassen. Rechnerisch möglich für die FDP wäre auch eine Ampelkoalition mit Grünen und SPD. "Es gibt unterschiedliche Stimmungen, und es wird einen Klärungsprozess in den nächsten Wochen geben", sagte Lindner. "Die Gemengelage ist sehr kompliziert." Zu einer rechnerisch möglichen grün-rot-roten Koalition sagte der FDP-Chef: "Dann werden sich viele Menschen fragen, ob sie einen eher nach links gerichteten Kurs wirklich wollen." Und natürlich müssten die Grünen erklären, wie sie es mit der Linkspartei hielten.