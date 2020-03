FDP findet Steuer auf Aktienkäufe bei Börsentief unverantwortlich

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Fraktion stemmt sich angesichts des Börsentiefs wegen der Corona-Krise gegen die Einführung einer Steuer auf Aktienkäufe. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) müsse sich von seinen entsprechenden Plänen für mehrere EU-Länder verabschieden, forderte Haushälter Christian Dürr. Stattdessen aber habe der Vizekanzler die Einnahmen bereits für den Haushalt 2021 verplant, dessen Eckwerte das Kabinett am Mittwoch beschließen will. "Dabei wäre es unverantwortlich, eine Aktiensteuer einzuführen, während weltweit die Finanzmärkte einbrechen", sagte Dürr der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen seien unsicher, ob sie ihre Jobs behalten könnten. Eine neue Steuer, die auch die Sparer belaste, sei daher völlig fehl am Platz./tam/DP/jha