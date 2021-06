FDP geht von Wahlsieg der Union aus - "Laschet wird Kanzler"

Berlin (Reuters) - Die FDP stellt sich auf einen Sieg der Unionsparteien bei der Bundestagswahl am 26. September ein.

"Stand heute ist für uns klar, der Regierungsbildungsauftrag wird an CDU und CSU gehen", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in Berlin. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Armin Laschet der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein", fügte er mit Blick auf den Kanzlerkandidaten der Union hinzu. Insofern sei die eigentliche Frage im September nicht Schwarz oder Grün, sondern "die Auseinandersetzung ist Schwarz-Grün oder eine Regierungsbeteiligung mit der FDP", sagte Lindner bei der Vorstellung der Kampagne der Liberalen für die Bundestagswahl.

"Deshalb ist unser Wahlziel, so stark zweistellig zu werden, dass es keine schwarz-grüne Mehrheit im Land gibt und dass unser Land eine neue Regierung bekommt, die aus der politischen Mitte heraus gebildet werden muss, und zwar mit starken Freien Demokraten", sagte Lindner. "Wir gehen als Freie Demokraten in diesen Wahlkampf mit dem Anspruch, Verantwortung für unser Land zu übernehmen." Umfragen zufolge kommt die FDP derzeit auf etwa zwölf Prozent. Union und Grüne könnten demnach aber ohne die Liberalen eine Regierung bilden. Neben der "Jamaika"-Variante wäre für die FDP derzeit auch eine Ampel mit Grünen und SPD möglich, auch wenn das nicht die Präferenz der Liberalen wäre. Ausgeschlossen haben sie diese Möglichkeit bislang aber nicht.