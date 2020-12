FDP-Generalsekretär Wissing fordert langfristigere Anti-Corona-Strategien

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat langfristigere Strategien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. "Corona wird uns nicht am 10. Januar verlassen - das ist naiv, an sowas zu glauben", sagte er am Montag im Deutschlandfunk. "Ich würde mir wünschen, dass wir nicht alle paar Wochen uns eine neue Strategie in Deutschland überlegen, wie wir mit Corona umgehen, sondern dass man jetzt mal etwas auf den Weg bringt, das ein paar Monate trägt." Der harte Lockdown, den Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Sonntag beschlossen, ist zunächst bis zum 10. Januar begrenzt - auch, weil das Infektionsschutzgesetz nur jeweils vierwöchige Maßnahmen erlaubt.

Wissing kritisierte, schon im Sommer hätte das Parlament mehr in Entscheidungen eingebunden werden müssen. Es hätte Experten- und Fachanhörungen geben müssen. Auch den besonderen Schutz Älterer und sogenannter vulnerabler Gruppen durch mehr Tests und die Nutzung von FFP2-Masken hätte man aus seiner Sicht bereits früher umsetzen können. "Jetzt musste die Notbremse gezogen werden", sagte Wissing./tam/DP/stw