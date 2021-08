FDP: Schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt Signal für Bund

BERLIN (dpa-AFX) - Die Einigung auf eine schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt ist nach Ansicht des FDP-Generalsekretärs Volker Wissing auch ein Signal in Richtung Bund. Die FDP beweise durch die Zusammenarbeit mit CDU und SPD, dass sie Verantwortung übernehme, sagte Wissing dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). "Von dieser Regierungsbildung geht ein starkes Signal in Richtung Bund aus." Die FDP sei bereit für eine Regierung, "die sich aus der Mitte heraus bildet". Die Grünen hingegen machten deutlich, dass sie von einer solcher Koalition nichts halten. Der Bericht des Weltklimarats (IPCC) vom Montag habe gezeigt, dass Deutschland schneller aus der Kohle aussteigen müsse, sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. "Doch die Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und FDP wollen den Kohleausstieg 2038 zementieren."/rew/DP/zb