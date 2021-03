FDP und Grüne fordern nach US-Kritik Stopp von Nord Stream 2

Berlin (Reuters) - Nach der Kritik von US-Außenminister Anthony Blinken an dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 fordern FDP und Grünen einen Baustopp.

"Das Projekt war zwar von Beginn an problematisch, spätestens jedoch nach der Causa Nawalny hätte ein sofortiger Baustopp durch ein Moratorium veranlasst werden müssen. Dies muss nun umgehend nachgeholt werden", sagte der FDP-Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Ich erwarte von Bundesaußenminister Maas, dass er die Forderungen seines Amtskollegen Blinken ernst nimmt und endlich die nötigen Konsequenzen daraus gezogen werden." Blinken hatte bei dem Gespräch der der beiden Außenminister am Dienstag den Widerstand der US-Regierung gegen Nord Stream 2 bekräftigt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums hatte danach bekannt gegeben, dass Blinken "vergeblich" seine Kritik geäußert habe.

"Es ist sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung sich von der uns freundlich gesinnten amerikanischen Regierung erklären lassen muss, was offensichtlich ist: Nord Stream 2 als fossiler europäischer Spaltpilz schadet Deutschland und dem Klimaschutz", kritisierte auch der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour gegenüber Reuters. "Nur ist Heiko Maas, gefesselt von Schröder, Schwesig und Scholz, nicht besonders handlungsfähig", fügte er in Anspielung auf die Position der SPD hinzu. "Der Knoten muss also im Kanzleramt durchgeschlagen werden. Nord Stream 2 darf nicht in Betrieb gehen", forderte der Grünen-Politiker.

Die Bundesregierung hält an dem Projekt fest, das mehr russische Gas über die Ostsee nach Westeuropa liefern soll und an dem mehrere europäische Firmen beteiligt sind.