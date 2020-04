FDP warnt vor Kürzungen im Verteidigungsetat wegen Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Forderungen nach einer Kürzung im Wehretat wegen der Corona-Krise scharf zurückgewiesen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte eine Umkehr gefordert, nachdem das Friedensforschungsinstitut Sipri Deutschland mit einem Zuwachs von zehn Prozent bei den Verteidigungsausgaben einen internationalen Spitzenplatz zugewiesen hatte.

Die Linke versuche, Corona zu instrumentalisieren und argumentiere naiv, sagte Strack-Zimmermann am Dienstag. "Weder bleibt die Erdkugel stehen, noch werden die Feinde unserer Freiheit darauf warten, bis das Virus verschwunden ist", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Entscheidungen fallen jetzt und wirken in den kommenden Jahrzehnten. Mag uns Covid-19 heute noch so sehr einschränken und belasten, es ist nur eine Momentaufnahme." Um Freiheit in Frieden auf Dauer zu sichern, brauche es weiterhin eine gut ausgerüstete Bundeswehr und entsprechend ausgebildete Soldatinnen und Soldaten./cn/DP/fba