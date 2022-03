FED bleibt auf Kurs der Zinsanhebungen

Replaced by the video

Wir haben aktuell zu viele Risikofaktoren, um eine dauerhafte kurzfristige Erholung der Wall Street zu bekommen. Öl zieht weiter an und FED-Chef Powell signalisiert in seinem Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress den Beginn von Zinsanhebungen. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien von SoFi, Salesforce, Ford und Nordstrom im Fokus.

0:00 - Intro

0:25 - Erholung auf Treibsand

1:43 - Zinsanhebungen | Inflationserwartungen

5:20 - Zinskurve | Dynamik der Wirtschaft

8:24 - Indirekter Schaden für Weltwirtschaft

9:44 - Russische Öl-Exporte

14:39 - Labiles Umfeld bei Nahrungsmitteln

16:54 - Rechenschaftsbericht von Jerome Powell

17:55 - SoFi Technologies | Nordstrom

22:05 - Salesforce | Ford

24:25 - Unternehmen beenden Zusammenarbeit mit Russland

