Fed-Chef Powell warnt vor Massenarbeitslosigkeit im Zuge der Krise

Frankfurt (Reuters) - US-Notenbankchef Jerome Powell hat angesichts der sich verschärfenden Virus-Krise vor einem Absacken der US-Wirtschaft in die Massenarbeitslosigkeit gewarnt.

Dies werde aber nur vorübergehend der Fall sein, sagte Powell am Donnerstag. Die Notenbank werde alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, bis die US-Konjunktur den Umschwung schaffe. "Wir werden weiterhin diese Befugnisse kraftvoll, proaktiv und aggressiv einsetzen, bis wir zuversichtlich sind, dass wir uns sicher auf dem Weg in Richtung Erholung befinden", sagte er. Allein in der vorigen Woche hatten 6,6 Millionen US-Bürger einen Erstantrag auf staatliche Stütze gestellt, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Die Fed hatte ihren Leitzins bereits auf nahe null gesetzt und ein breit angelegtes Programm aufgelegt, mit dem der Kreditfluss an Haushalte und Firmen abgesichert werden soll. Zudem will sie mit Wertpapierankäufen das reibungslose Funktionieren der Märkte und die Umsetzung der Geldpolitik gewährleisten. Kurz vor Powells Rede brachten die Währungshüter außerdem weitere Notfall-Hilfen im Volumen von 2,3 Billionen Dollar auf den Weg, um die von der Krise hart getroffene US-Wirtschaft zu stützen.