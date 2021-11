Fed-Direktor Quarles räumt Posten Ende Dezember

Washington (Reuters) - Fed-Direktor Randal Quarles wird Ende Dezember seinen Platz im Führungsgremium der US-Notenbank freimachen.

Das kündigte die Fed am Montag an. Bereits im Oktober war sein Mandat als Vizepräsident der Notenbank mit dem Zuständigkeitsfeld Bankenaufsicht abgelaufen. Seine Amtszeit als Chef des Internationalen Finanzstabilitätsrats FSB, der Regulierungs- und Aufsichtspolitik im Finanzsektor koordiniert, läuft am 2. Dezember ab.

Quarles war 2017 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump zum Fed-Vizepräsidenten ernannt worden. Er hätte als einfacher Direktor theoretisch noch bis 2032 im Amt bleiben können. Sein Abgang ist auch vor dem Hintergrund von Interesse, dass schon bald mit einer Entscheidung von US-Präsident Joe Biden über die Zukunft von Fed-Chef Jerome Powell gerechnet wird.

Powells Mandat läuft Anfang Februar aus. Zuletzt war ein Großteil der von Reuters befragten Ökonomen davon ausgegangen, dass sich Biden für Kontinuität an der Spitze der Fed entscheidet und ihm eine zweite Amtszeit ermöglicht. Im Gespräch für den Posten war auch Fed-Direktorin Lael Brainard. Sollte Biden an Powell festhalten, könnte sie Spekulationen zufolge allerdings auch auf den Stuhl des Vizepräsidenten der Notenbank aufrücken.